Renovó un cobertizo, lo convirtió en un refugio acogedor y ahora vive ‘gratis’ en EE.UU.

Una joven de Idaho que renovó un viejo cobertizo en el patio de la casa de sus padres se volvió una sensación en redes sociales gracias a los videos que comparte, con orgullo, del acogedor rincón que logró, con características deseables por muchos y sin pagar un centavo de alquiler.

Aniah Warne, de la localidad de Boise, en el antedicho estado de EE.UU., tiene 21 años y es estudiante. En uno de sus clips en tikTok la chica deja ver la ubicación exacta de su hogar, que se encuentra tras pasar el jardín de la casa de sus padres. “Tengo un escalón que es un pequeño porche y esta pared se abre”, detalla.

La decoración destaca en el clip y es lo que convierte el viejo cobertizo en un espacio adorable, con un tapiz sobre la cama, plantas, pósters y más. “Tengo mi escritorio, un televisor...”, añade. “Aquí está mi mesa de noche con lo esencial, una silla, la heladera. Este espejo y el armario”.

Una joven renovó un cobertizo, lo convirtió en un refugio acogedor y ahora vive sin pagar alquiler

“Así que, sí. Este es mi cobertizo”, concluye el video, que fue visto en millones de ocasiones. En la descripción, confirma que ama su vivienda: “Me encanta mi cobertizo sin pagar alquiler”.

Servicios básicos

Como no menciona el baño ni la cocina, sus seguidores no dejaron pasar estos detalles. Por eso, Warne grabó otro video para explicar que utiliza los servicios de la casa de sus padres. “Entro unos tres metros. Ahí está el baño y ahí la cocina”, mostró.

La chica respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su hogar

Más allá de los servicios, su pequeño lugar está equipado con amenidades. En los comentarios, alguien remarcó el contacto importante con el exterior, dado que hay dos entradas. Warne suele usar la lateral como una pared que se abre para que ingrese el aire y la luz solar. No obstante, comentó, eso podría significar la presencia de bichos o plagas desagradables, así como un problema, debido a las inclemencias del clima. “Sinceramente, no tengo miedo a las arañas, los mosquitos o las moscas”, responde. “Ahora mismo tengo la puerta y la ventana abiertas y no hay ni una mosca. Normalmente cuido no dejar comida fuera, por las hormigas”.

Una joven que remodeló un cobertizo dio más detalles de cómo es el lugar en el que vive, en sus redes sociales

Además, la tiktoker, cuyo perfil tiene más de 11.000 seguidores, destaca que los bichos no le parecen tan malos porque está acostumbrada: “Viví en las montañas durante toda mi infancia, en una propiedad de casi 24 acres, así que tengo experiencia en eso”. Sobre la temperatura, explicó que le agregó al cobertizo aire acondicionado y calefacción.

Entre sus clips, Warne también se sincera sobre sus planes de vida. Cuando era chica, pensaba que conseguiría un trabajo, dejaría la casa de sus padres y se mudaría para estudiar en otro estado. Finalmente, la idea le resulta curiosa, porque terminó yendo a la universidad en su ciudad natal y reside en el jardín de su casa familiar.

Una aventura distinta

Sus videos impresionaron a muchos. A sus seguidores les encantó su creatividad y se lo dejaron saber en los comentarios. “Es tan lindo es como un monoambiente, pero en un entorno bonito. Me encanta”, escribió un usuario. Otro la cuestionó. “Así que debes vivir con tus padres para no pagar alquiler”, a lo que Aniah respondió: “Son mejores que los compañeros de piso”. También le contestó a otra persona que aseguró que no dormiría ahí porque le daría miedo por la noche. “Tengo un pastor alemán gigante y un martillo; no te preocupes”.

