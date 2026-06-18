República Checa y Sudáfrica empatan 1 a 1 en el Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo dirigido por Tori Penso, única árbitra del Mundial 2026, este jueves en la segunda jornada del Grupo A, en el que México se clasificará a dieciseisavos si vence más tarde a Corea del Sur en Guadalajara

El combinado europeo se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto cinco y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83') tras una mano de Pavel Suluc en el área señalada por Penso

En la llave A, México y Corea del Sur siguen al frente al haber ganado sus primeros partidos, respectivamente 2-0 a Sudáfrica y 2-1 a República Checa. El que gane en Guadalajara (01.00 GMT del viernes) garantizará su lugar en los dieciseisavos