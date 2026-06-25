Republicanos del Senado rechazan resolución sobre poderes de guerra tras reprimenda de Trump

WASHINGTON (AP) — Los republicanos del Senado, que fueron reprendidos por Donald Trump por oponerse a su guerra en Irán, celebraron una votación nocturna el miércoles para intentar apaciguar al presidente de Estados Unidos, rechazando una resolución sobre poderes de guerra un día después de que se aprobara una medida similar.

Antes en el día, Trump había reprendido a la cara a senadores republicanos por permitir el martes una votación para bloquear su guerra con Irán, lo que intensificó aún más una disputa que ha desviado los esfuerzos del Partido Republicano para centrarse en los temas de asequibilidad propios de un año electoral y ha paralizado gran parte de la actividad de la cámara. Intercambió palabras particularmente duras con el senador Bill Cassidy, de Luisiana, uno de los cuatro republicanos que habían votado con los demócratas a favor de la medida.

Horas después, sin embargo, Cassidy fue invitado a recibir una sesión informativa personal sobre la guerra en la Casa Blanca por parte del vicepresidente JD Vance y el enviado Steve Witkoff. Luego, Cassidy regresó al Capitolio para votar en contra de otra resolución sobre poderes bélicos, independiente pero casi idéntica.

“Quiero agradecer al vicepresidente Vance y al enviado especial Witkoff por la exhaustiva sesión informativa de esta tarde sobre Irán. Agradezco la rápida invitación a la Casa Blanca para abordar muchas de mis preocupaciones”, escribió en X Cassidy, quien el mes pasado perdió la reelección después de que Trump respaldara a su oponente.

El senador Rand Paul, de Kentucky, un republicano que se ha alineado repetidamente con los demócratas para parar la guerra, votó “presente” esta vez “para darle al presidente más margen y capacidad de negociación para alcanzar una paz duradera”, según indicó en X. La medida fracasó 47-50-1 poco antes de la medianoche del miércoles, y luego el Senado inició un receso de dos semanas.

No está claro si esta medida bastará para apaciguar a Trump, quien llamó “perdedores” a los republicanos por votar contra su guerra y calificó a Cassidy de “lunático” durante el almuerzo posterior a su tenso intercambio. Pero la votación fue una señal clara hacia el presidente por parte de senadores de su partido que aún quieren complacerlo, pese al aumento de las tensiones en las últimas semanas y a su decisión, la mañana del miércoles, de desdecirse y retrasar la firma de un proyecto de ley de vivienda que recibió un apoyo bipartidista abrumador.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, y un pequeño grupo de colegas en la cámara alta llamaron a Trump después de la votación. Thune dijo a reporteros que el mandatario estaba “satisfecho con el resultado”.

Más tarde, Trump dio las gracias a Thune en una publicación en redes sociales y señaló que Cassidy y Paul habían cambiado su voto. “¡Esta votación pone a Irán sobre aviso!”, escribió.

La medida sobre los poderes bélicos bloqueada por el Senado el miércoles seguía una vía distinta a la de la resolución casi idéntica adoptada el martes, que también había sido aprobada por la Cámara de Representantes. Ambas votaciones fueron en gran medida simbólicas, y las iniciativas no tienen plena fuerza de ley.

Cassidy tuvo palabras duras para Trump

Invitado por el senador Rick Scott, de Florida, a hablar en un almuerzo republicano en el Capitolio, Trump había dado a entender de antemano que usaría la reunión a puerta cerrada para presionar a los senadores para que aprobasen su proyecto de ley electoral que exige una prueba de ciudadanía. Pero la conversación se centró más en la votación del martes sobre poderes de guerra.

La mayoría de los republicanos guardó silencio. Pero Cassidy defendió su voto.

“Me levanté y dije ‘No le ha dicho al pueblo estadounidense qué está pasando’”, dijo Cassidy a reporteros tras la reunión. “Se suponía que esto iba a durar cuatro semanas, ha durado cuatro meses. Nuestros objetivos originales no se han logrado”.

Los dos hombres cruzaron declaraciones durante el intercambio, de acuerdo con el relato de Cassidy, que apuntó que “igualó su tono y volumen”. El senador dijo que al final bajó la tensión, pero que no quería dejarse intimidar.

“Voy a votar a favor de los poderes de guerra hasta que me informen", agregó.

Trump le dijo repetidamente a Cassidy que se sentara, según una persona familiarizada con la reunión privada que no estaba autorizada a hablar del tema. En un momento dado, el presidente llamó al senador “lunático”.

En público, Trump dijo después que habían tenido “una reunión realmente excelente”. Pero insinuó la discordia.

“Nos cae bien todo el mundo en la sala”, dijo Trump a periodistas al salir. “No me caen bien un par de personas, pero está bien”.

El almuerzo culminó semanas de fricciones entre Trump y los republicanos del Senado y añadió una nueva capa de frustración, ya que la votación del martes fue la primera vez que la cámara adoptó una resolución sobre poderes bélicos respecto a la guerra en Irán. Trump dejó claro que no estaba de humor para compromisos incluso antes de que empezara, al cancelar una ceremonia de firma prevista para un proyecto de ley de vivienda que recibió el respaldo abrumador de ambas cámaras esta semana y que los legisladores republicanos promocionaban como un logro en año electoral.

Trump da marcha atrás en proyecto de ley de vivienda

Los senadores republicanos estaban ansiosos por mantener una reunión conciliadora con el presidente tras el aumento de las tensiones en las últimas semanas. Pero Trump trastocó sus planes cuando declaró en redes sociales, justo antes, que no firmaría la legislación hasta que le enviaran la Save America Act, su proyecto de ley para exigir prueba de ciudadanía a todos los votantes.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, dijo que no sabe por qué el mandatario está tomando el proyecto de ley de vivienda como “rehén” del electoral, que “nunca se aprobará en este Congreso”.

“No tiene sentido para mí”, manifestó Tillis mientras entraba al almuerzo.

Thune apuntó que la legislación sobre vivienda, que busca reducir costos, es “un tema de asequibilidad”, y que “con el tiempo espero que encuentre la manera de firmarla”.

No está claro si Trump podría vetar la norma o si la votación nocturna del miércoles cambiará su perspectiva. Pero al rechazar una firma pública de la medida, los republicanos temen que Trump esté mostrando cierta indiferencia hacia las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Trump y los republicanos del Senado, en desacuerdo

La maniobra de Trump con el proyecto de ley de vivienda es su último cambio de rumbo tras semanas de desacuerdos con los republicanos del Senado.

Trump ha impedido que el Senado confirme a uno de sus nominados, les ha pedido que financien partes de su proyecto para un salón de baile en la Casa Blanca pese a la oposición, y los ha obligado a defender la guerra con Irán incluso cuando cuestionan la estrategia y el objetivo final.

El presidente también ha contribuido a reducir su propio apoyo en la cámara alta al respaldar en las primarias a los rivales de dos senadores republicanos que antes eran votos fiables para su agenda: Cassidy y John Cornyn, de Texas. Ambos se han vuelto más críticos con él desde que perdieron la reelección.

“Si vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato, tenemos que estar en la misma sintonía”, dijo Cornyn antes de la reunión. “Ahora no estamos en la misma sintonía, y creo que eso es peligroso”.

Trump presiona a Thune sobre la Save America Act

Trump ha presionado a los republicanos durante meses para eliminar el filibusterismo del Senado y centrarse en el proyecto de ley electoral de prueba de ciudadanía, aunque Thune le ha dicho repetidamente que ninguna de las dos iniciativas tiene respaldos suficientes para salir adelante.

Aunque Thune sigue siendo popular en su bancada y mantiene una relación cordial con el presidente, últimamente ha dedicado gran parte de su tiempo a decirle a Trump lo que no quiere oír. Thune dijo el martes que, aunque Trump y algunos en su partido quieren ver aprobado el proyecto de ley electoral, “simplemente no es realista”.

Thune dedicó semanas de debate en el pleno al proyecto de ley electoral a principios de año y ha dicho que lo apoya. Pero ha reiterado que no hay suficientes votos para eliminar el filibusterismo, que exige un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de las iniciativas en un Senado donde los republicanos tienen una mayoría de 53-47. Y los demócratas se oponen de manera unánime al proyecto.

“Creo que en algún momento la gente tiene que asumir esa realidad”, sostuvo Thune.

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Los periodistas de Associated Press Josh Boak y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.