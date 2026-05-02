Resultados de la clasificación del GP de Miami y parrilla de salida

A continuación los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y la parrilla de salida para la carrera del domingo:

Clasificación de la Q3:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:27.798

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:27.964

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.143

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:28.183

5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.197

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:28.319

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:28.500

8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:28.762

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:28.789

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:28.810

Eliminados en la Q2:

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Eliminados en la Q1:

17. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

22. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los diez mejores de la Q2 luchan por la pole position durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

Parrilla de salida

- Primera línea:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

- Segunda línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

- Tercera línea:

George Russell (GBR/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

- Cuarta línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

- Quinta línea:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

- Sexta línea:

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

- Séptima línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

- Octava línea:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

- Novena línea:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

- Décima línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

- Undécima línea:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)