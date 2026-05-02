Resultados de la clasificación del GP de Miami y parrilla de salida
A continuación los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y la parrilla de salida
A continuación los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y la parrilla de salida para la carrera del domingo:
Clasificación de la Q3:
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:27.798
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:27.964
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.143
4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:28.183
5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.197
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:28.319
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:28.500
8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:28.762
9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:28.789
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:28.810
Eliminados en la Q2:
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Eliminados en la Q1:
17. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
22. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los diez mejores de la Q2 luchan por la pole position durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
Parrilla de salida
- Primera línea:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
- Segunda línea:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Tercera línea:
George Russell (GBR/Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
- Cuarta línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
- Quinta línea:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
- Sexta línea:
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Séptima línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
- Octava línea:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
- Novena línea:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
- Décima línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
- Undécima línea:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)