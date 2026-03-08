Resultados del domingo en el torneo de Indian Wells

Resultados de este domingo en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos:

- Hombres

Tercera ronda

Alexander Zverev (GER/N.4) derrotó a Brandon Nakashima (USA/N.28) 7-6 (7/2), 5-7, 6-4

Learner Tien (USA/N.25) a Ben Shelton (USA/N.8) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.18) a Jakub Mensík (CZE/N.12) 6-2, 4-6, 6-2

- Mujeres

Tercera ronda

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Jaqueline Cristian (RUM) 6-4, 6-1

Naomi Osaka (JPN/N.16) a María Camila Osorio (COL) 6-1, 3-6, 6-1

Linda Nosková (CZE/N.14) a Sorana Cirstea (RUM) 6-7 (5/7), 6-4, 6-4

Talia Gibson (AUS) a Clara Tauson (DEN/N.17) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Ajla Tomljanovic (AUS) 7-5, 5-7, 6-1