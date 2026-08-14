Resultados del jueves en el Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati

Resultados de los partidos jugados este jueves en la primera jornada del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati:

- Hombres (Masters 1000)

Primera ronda

Cameron Norrie (GBR) derrotó a Dino Prizmic (CRO) 3-6, 6-1, 6-4

Terence Atmane (FRA) a Márton Fucsovics (HUN) 3-1 y abandono

Denis Shapovalov (CAN) a Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) a Román Burruchaga (ARG) 7-6 (7/4), 2-6, 6-3

Mariano Navone (ARG) a Raphaël Collignon (BEL) 6-3, 7-6 (7/3)

Miomir Kecmanovic (SRB) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-3, 6-3

Thiago Tirante (ARG) a Jan Choinski (GBR) 7-6 (11/9), 6-7 (7/9), 7-6 (7/4)

Martín Landaluce (ESP) a Jack Draper (GBR) 6-3, 7-5

Rinky Hijikata (AUS) a Gael Monfils (FRA) 2-6, 7-6 (7/5), 6-3

- Mujeres (WTA 1000)

Primera ronda

Katie Boulter (GBR) derrotó a Katie Volynets (USA) 7-5, 0-6, 6-4

Gabriela Ruse (RUM) a Magda Linette (POL) 6-0, 6-3

Zeynep Sönmez (TUR) a Daria Kasatkina (AUS) 2-6, 7-6 (7/4), 6-3

Anhelina Kalinina (UKR) a Darja Vidmanová (CZE) 4-6, 6-4, 6-2

Simona Waltert (SUI) a Petra Marcinko (CRO) 5-7, 6-4, 6-2

Kamilla Rakhimova (UZB) a Kimberly Birrell (AUS) 6-2, 6-2

Diane Parry (FRA) a Caroline Dolehide (USA) 6-4, 7-6 (9/7)

Lois Boisson (FRA) a Ashlyn Krueger (USA) 6-3, 6-2

Tatjana Maria (GER) a Dayana Yastremska (UKR) 6-1, 6-2

Cristina Bucsa (ESP) a Panna Udvardy (HUN) 6-2, 1-6, 7-5

Magdalena Frech (POL) a Antonia Ruzic (CRO) 6-2, 7-5

Taylor Townsend (USA) a María Camila Osorio (COL) 3-6, 6-3, 6-3