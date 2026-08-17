Resultados del lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

Resultados de los partidos jugados este lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati:

- Hombres (Masters 1000)

Tercera ronda

Thiago Tirante (ARG) derrotó a Martín Landaluce (ESP) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA/N.7) a Alexander Blockx (BEL/N.28) 7-5, 4-6, 7-5

Alex De Miñaur (AUS/N.5) a Arthur Fery (GBR/N.32) 7-5, 7-6 (7/3)

- Mujeres (WTA 1000)

Tercera ronda

Iga Swiatek (POL/N.7) derrotó a María Sákkari (GRE/N.29) 4-6, 6-1, 6-1

Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)

Diana Shnaider (RUS/N.14) a Maja Chwalinska (POL/N.19) 6-2, 7-6 (7/3)

Sorana Cirstea (RUM/N.15) a Anna Kalinskaya (RUS/N.18) 6-7 (4/7), 6-1, 5-0 y abandono

Diane Parry (FRA) a Lois Boisson (FRA) 4-6, 6-4, 6-3