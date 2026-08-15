Resultados del sábado en el Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati

Resultados de los partidos jugados este sábado en la tercera jornada del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati:

- Hombres (Masters 1000)

Segunda ronda

Daniel Vallejo (PAR) derrotó a Valentin Vacherot (MON/N. 15) 6-3, 6-3

Alexander Blockx (BEL/N. 28) a Mariano Navone (ARG) 6-3, 6-4

Flavio Cobolli (ITA/N. 7) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1, 4-6, 6-3

Martín Landaluce (ESP) a Matteo Arnaldi (ITA/N. 31) 6-4, 4-6, 6-4

- Mujeres (WTA 1000)

Primera ronda

Zhang Shuai (CHN) derrotó a Kayla Day (USA) 2-6, 6-2, 6-2

Segunda ronda

Alexandra Eala (PHI/N. 17) derrotó a Gabriela Ruse (RUM) 6-1, 3-0 y abandono

Amanda Anisimova (USA/N. 9) a Zeynep Sönmez (TUR) 6-2, 6-3

Maja Chwalinska (POL/N. 19) a Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-2