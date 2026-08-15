Resultados del sábado en el Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati
Resultados de los partidos jugados este sábado en la tercera jornada del Masters 1000 y;
Resultados de los partidos jugados este sábado en la tercera jornada del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati:
- Hombres (Masters 1000)
Segunda ronda
Daniel Vallejo (PAR) derrotó a Valentin Vacherot (MON/N. 15) 6-3, 6-3
Alexander Blockx (BEL/N. 28) a Mariano Navone (ARG) 6-3, 6-4
Flavio Cobolli (ITA/N. 7) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1, 4-6, 6-3
Martín Landaluce (ESP) a Matteo Arnaldi (ITA/N. 31) 6-4, 4-6, 6-4
- Mujeres (WTA 1000)
Primera ronda
Zhang Shuai (CHN) derrotó a Kayla Day (USA) 2-6, 6-2, 6-2
Segunda ronda
Alexandra Eala (PHI/N. 17) derrotó a Gabriela Ruse (RUM) 6-1, 3-0 y abandono
Amanda Anisimova (USA/N. 9) a Zeynep Sönmez (TUR) 6-2, 6-3
Maja Chwalinska (POL/N. 19) a Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-2