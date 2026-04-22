Resultados empresariales y cese el fuego impulsan a Wall Street

La Bolsa de Nueva York cerró con una marcada subida el miércoles, por la extensión del cese al fuego en Medio Oriente y por nuevos reportes de ingresos empresariales que animaron a los inversores.

El Dow Jones subió un 0,69%, el Nasdaq avanzó un 1,64% y el ampliado S&P 500 ganó un 1,05%.

La extensión unilateral del presidente Donald Trump de la tregua con Irán "ha calmado los miedos inmediatos de una escalada", dijo David Morrison, de Trade Nation.

"Hay una fuerte posibilidad de que se llegará a un acuerdo; la pregunta no es si pasará, sino cuándo. Es por eso que el mercado sube", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

El mercado también descartó la más reciente alza en los precios del petróleo y la falta de desarrollos positivos en el estrecho de Ormuz.

El optimismo en Wall Street también estuvo impulsado por una nueva ronda de resultados de empresas.

"Hasta ahora, la reacción a la sesión de resultados ha sido buena", dijo Sarhan.

La acción del grupo estadounidense GE Vernova subió un 13,75% hasta 1127,56 dólares después de reportar un aumento del 71% en órdenes entre enero y marzo.

La demanda relacionada a los centros de datos impulsaron sus resultados y llevaron a la compañía a aumentar su proyección anual.

La acción de Boeing ganó un 5,53% hasta 231,28 dólares. Gracias al repunte de las entregas de aviones comerciales, la empresa facturó 22.280 millones de dólares y superó las proyecciones de analistas.