Resultados y clasificación del Grupo F del Mundial 2026

Resultados y clasificación del Grupo E del Mundial de Norteamérica 2026, tras la disputa este jueves de la tercera y última fecha

Países Bajos 3, Ellyes Skhiri (3, autogol), Brian Brobbey (7), Jan Paul van Hecke (62)

Túnez 1, Hazem Mastouri (54)

Japón 1, Daizen Maeda (56)

Suecia 1, Anthony Elanga (62)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 7 3 2 1 0 10 4 clasificado a 16avos

2. Japón 5 3 1 2 0 7 3 clasificado a 16avos

3. Suecia 4 3 1 1 1 7 7 clasificado a 16avos

4. Túnez 0 3 0 0 3 2 12