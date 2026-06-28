Resultados y goleadores de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que se iniciaron el domingo en Los Ángeles con la victoria
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que se iniciaron el domingo en Los Ángeles con la victoria de Canadá sobre Sudáfrica por 1-0.
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo
En Los Ángeles:
Canadá 1 (Stephen Eustaquio, 90+2)
Sudáfrica 0
-- Lunes
En Houston (17.00 GMT):
Brasil
Japón
En Foxborough (20.30 GMT):
Alemania
Paraguay
En Monterrey (01.00 GMT del martes):
Países Bajos
Marruecos
-- Martes
En Arlington (17.00 GMT):
Costa de Marfil
Noruega
En East Rutherford (21.00 GMT):
Francia
Suecia
En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles):
México
Ecuador
-- Miércoles
En Atlanta (16.00 GMT):
Inglaterra
RD Congo
En Seattle (20.00 GMT):
Bélgica
Senegal
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):
Estados Unidos
Bosnia-Herzegovina
-- Jueves
En Los Ángeles (19.00 GMT):
España
Austria
En Toronto (23.00 GMT):
Portugal
Croacia
En Vancouver (03.00 GMT del viernes):
Suiza
Argelia
-- Viernes
En Arlington (18.00 GMT):
Australia
Egipto
En Miami (22.00 GMT):
Argentina
Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado):
Colombia
Ghana
bur-ma