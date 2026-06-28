Resultados y goleadores de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que se iniciaron el domingo en Los Ángeles con la victoria de Canadá sobre Sudáfrica por 1-0.

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo

En Los Ángeles:

Canadá 1 (Stephen Eustaquio, 90+2)

Sudáfrica 0

-- Lunes

En Houston (17.00 GMT):

Brasil

Japón

En Foxborough (20.30 GMT):

Alemania

Paraguay

En Monterrey (01.00 GMT del martes):

Países Bajos

Marruecos

-- Martes

En Arlington (17.00 GMT):

Costa de Marfil

Noruega

En East Rutherford (21.00 GMT):

Francia

Suecia

En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles):

México

Ecuador

-- Miércoles

En Atlanta (16.00 GMT):

Inglaterra

RD Congo

En Seattle (20.00 GMT):

Bélgica

Senegal

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):

Estados Unidos

Bosnia-Herzegovina

-- Jueves

En Los Ángeles (19.00 GMT):

España

Austria

En Toronto (23.00 GMT):

Portugal

Croacia

En Vancouver (03.00 GMT del viernes):

Suiza

Argelia

-- Viernes

En Arlington (18.00 GMT):

Australia

Egipto

En Miami (22.00 GMT):

Argentina

Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado):

Colombia

Ghana

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