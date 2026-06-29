Resultados y goleadores de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo
En Los Ángeles:
Canadá 1, Stephen Eustaquio (90+2)
Sudáfrica 0
-- Lunes
En Houston:
Brasil 2, Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+5)
Japón 1, Kaishu Sano (29)
En Foxborough (20.30 GMT):
Alemania
Paraguay
En Monterrey (01.00 GMT del martes):
Países Bajos
Marruecos
-- Martes
En Arlington (17.00 GMT):
Costa de Marfil
Noruega
En East Rutherford (21.00 GMT):
Francia
Suecia
En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles):
México
Ecuador
-- Miércoles
En Atlanta (16.00 GMT):
Inglaterra
RD Congo
En Seattle (20.00 GMT):
Bélgica
Senegal
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):
Estados Unidos
Bosnia-Herzegovina
-- Jueves
En Los Ángeles (19.00 GMT):
España
Austria
En Toronto (23.00 GMT):
Portugal
Croacia
En Vancouver (03.00 GMT del viernes):
Suiza
Argelia
-- Viernes
En Arlington (18.00 GMT):
Australia
Egipto
En Miami (22.00 GMT):
Argentina
Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado):
Colombia
Ghana
bur-ma