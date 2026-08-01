Retiran demanda contra exatleta olímpico acusado de dañar estanque reflectante en Washington

El Departamento de Justicia de EE.UU. retiró la demanda contra un exatleta olímpico acusado de dañar el gran estanque reflectante contiguo al Monumento a Lincoln en Washington, renovado a iniciativa del presidente Donald Trump.

En un documento presentado el viernes, la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, afirma que el daño al monumento "fue resultado de una instalación mal hecha y no a vandalismo".

David Hearn, de 67 años, que representó a Estados Unidos en canotaje en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000, había sido acusado de arrancar el revestimiento que cubría el fondo del estanque.

Pero la fiscal afirma que después de su inculpación recibió documentos del Departamento del Interior que muestran que el revestimiento había presentado múltiples problemas desde su instalación meses atrás.

Según estos informes, la obra estuvo marcada por retrasos ligados a las inclemencias del tiempo, dificultades técnicas reiteradas y una fuerte presión para concluir la obra antes de las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

Según el documento, un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales había señalado ya el 11 de junio, ocho días antes de la detención de Hearn, que algunas partes del revestimiento se estaban despegando. Atribuía estos desprendimientos a errores de la empresa encargada de las obras, Atlantic Industrial Coatings.

Hearn dijo al diario The Washington Post en junio que lo único que hizo fue meter la mano en el agua y sacar un trozo del revestimiento que estaba flotando y que, cuando se disponía a marcharse, fue arrestado.

Una inspección posterior a la inculpación también detectó defectos visibles de adherencia del revestimiento en varios puntos.

La metamorfosis del espejo de agua del Monumento a Lincoln en Washington es uno de los numerosos proyectos de Trump para dejar su huella en la capital.

Pero la renovación tuvo múltiples tropiezos: el agua se volvió verde debido a la proliferación de algas, y luego la pintura azul se desconchó, lo que obligó a las autoridades a vaciar de nuevo el inmenso estanque. Trump había atribuido entonces estos daños a actos de "vandalismo".