La Familia Real de Reino Unido enfrenta varias situaciones personales, desde el distanciamiento que tomaron el príncipe Harry y Meghan Markle, hasta las recientes noticias del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, al se sumó el de Kate Middleton, quien lo anunció este viernes. En ese contexto, una experta en realeza y relaciones públicas reveló cuál sería la estrategia que los duques de Sussex podrían aplicar en un intento por fortalecer el vínculo familiar. Sin embargo, un detalle podría alejarlos de la princesa de Gales, que ahora busca tranquilidad por su tratamiento.

El duque y la duquesa de Sussex han estado ausentes desde que renunciaron a la monarquía en enero de 2020. A pesar de la brecha, Harry sorprendió a su padre el mes pasado cuando se informó que al rey de Reino Unido le habían diagnosticado cáncer. Este viernes, hubo un nuevo golpe, con el anuncio de Kate Middleton que reveló que tiene cáncer.

En ese contexto, la experta en relaciones públicas Carla Speight sugirió para The Mirror que el Duque y la Duquesa de Sussex necesitaban trabajar para reparar su imagen “humanitaria” antes de intentar reparar su relación con su familia.

Kate y Meghan aparecieron en varios eventos juntas

“Una vez que hayan logrado recordarle a la gente lo humanitario y el profundo amor que está en el corazón de su relación, tendrán la oportunidad de pasar más tiempo con Carlos durante su tratamiento contra el cáncer”, agregó en una entrevista con el medio británico. Desde su perspectiva, “no todo está perdido” para el vínculo. “Todavía tienen muchos seguidores y el público se está cansando de los constantes ataques que reciben. No necesitan un cambio de marca, necesitan volver a centrar la atención en el bien que hacen”, dijo Speight.

A su vez, argumentó que el escándalo que envolvió a William y Kate tras la controversia de la foto editada impulsó positivamente el perfil de Harry y Meghan. “Ahora que Kate y William están en el centro de la ira de la prensa y el público mundial, es momento para que Harry y Meghan centren la atención en los aspectos positivos de sus vidas laborales y en lo que los hace bien no podría ser más apremiante”, añadió. No obstante, si existe ese intento de ambos de acercarse a la familia real, hay otro desafío.

Kate Middleton y Meghan Markle previo al alejamiento Cordon Press

El impacto de Meghan Markle en la vida de Kate Middleton

Markle continúa inmersa en una disputa legal con su hermanastra Samantha, una situación que involucraría a la princesa de Gales. Lo que inicialmente parecía ser un caso cerrado, ha tomado un nuevo giro después de que Peter Ticktin, abogado de Samantha, confirmara al medio Vanitatis que apelará tras su resultado desfavorable en los Juzgados de Tampa, Florida.

Samantha, de 59 años, y su abogado Peter Ticktin sugirieron que Middleton “podría tener algo de luz muy importante que arrojar” mientras continúa acusando a Markle por difamación. “Obviamente, algo anda muy, muy mal entre estas dos (Kate y Meghan)”, afirmó Peter en la entrevista publicada el lunes 18 de marzo.

En su demanda, la media hermana de la Duquesa de Sussex alega que esta difundió declaraciones “despreciativas, hirientes y falsas” sobre ella en entrevistas y en el documental Harry & Meghan de Netflix. Por su parte, el legista además señaló que solicitarán un cambio de juez para celebrar nuevamente el juicio y que en ese proceso llamarán a la princesa de Gales para que declare en contra de su cuñada.

Según el medio citado, la hermanastra solicitó 70.000 euros (US$75.656.) La jueza impuso el desistimiento con perjuicio, lo que significa que el caso se desestimó permanentemente y Samantha Markle no podrá volver a presentar cargos contra su hermana por estos hechos.

Todo este nuevo proceso surge tras el juicio, celebrado durante meses y cuya sentencia se hizo pública el pasado 12 de marzo, en medio de la tormenta de rumores sobre la supuesta desaparición de Kate Middleton, quien rompió el silencio con un comunicado en el día de hoy.

La verdad tras la desaparición de Kate Middleton

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la princesa de Gales, reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento. Hace dos meses, tomó la decisión de alejarse de la mirada pública y canceló su participación en diversos eventos que generaron incertidumbre sobre lo que estaría pasando. Una foto junto a sus hijos, editada, fue el comienzo de las sospechas en torno a la princesa, que tras el silencio decidió contar su verdad.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo la princesa, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, agregó la madre de George (10 años), Charlotte (8 años) y Louis (5 años).

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mis funciones siempre me han aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”, sumó. Este mensaje acabó con las especulaciones y teorías alocadas que circularon en los tabloides, pero también generó una oleada de reacciones. En este sentido, los duques de Sussex le dedicaron un breve mensaje. “Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, compartieron en un comunicado.