El desesperado pedido que le habría hecho el padre de Meghan Markle a los medios

Desde que decidieron renunciar a la corona, Meghan Markle y el príncipe Harry no tienen el mejor vínculo con el resto de la familia real, sobre todo con su hermano, Guillermo, debido a una eterna rivalidad que el mismo marido de la actriz contó en su biografía. Sin embargo, la nula relación no solo es con ellos, sino también con el padre de la duquesa de Sussex.

Thomas Markle está preparando un nuevo documental sobre su hija

Thomas Markle no tiene vínculo con su hija hace algunos años, por lo que aún no conoce a sus nietos, Lilibet, de 3 años, y Archiem, de 5. Debido a esto es que, al igual que en otras oportunidades, volvió a sorprender con una revelación ante la prensa.

A días de su cumpleaños número 80, que será el próximo 18 de julio, el hombre hizo un pedido especial a los medios. “Nunca fui de los que celebran cumpleaños, pero sé que la única persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto. Me encantaría conocer a mis nietos, pero a estas alturas sería feliz con una fotografía”, expresó, en diálogo con Daily Mail.

Además, contó su intención de recomponer el vínculo, ya que su miedo es morir sin haber conocido a los pequeños. “Ojalá hubiéramos podido solucionar esta situación. Siempre estuve dispuesto a hacerlo”, se lamentó.

Thomas Markle aseguró que hará lo posible para conocer a sus nietos

Por otra parte, culpó a su yerno por no haberse esforzado en conocerlo, pese a tener los recursos para hacerlo. “¿Por qué Harry nunca vino a verme? Tiene los recursos para volar alrededor del mundo. ¿Por qué no vino a verme? Sé de personas de la casa real, como Jason Knauf, que lo instaban a hacerlo. Eso nunca tuvo sentido para mí. ¿Qué hombre se casa sin conocer al padre de su esposa?”, lanzó.

Y se refirió nuevamente a su hija: “La persona en la que se convirtió no es la niña que críe, pero me pregunto si culpan a la familia Markle por todo lo que salió mal... Cuando miras lo que Harry y Meghan hicieron desde entonces, como acusar a la Familia Real de racismo, mucho peor que cualquier cosa que haya hecho. No quiero lástima y no quiero que este episodio defina mi vida”.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex

El vínculo entre la exactriz estadounidense y su padre se quebró hace seis años, precisamente en mayo de 2018, tras su boda con el hijo menor de Lady Di. Es que tal como contó Meghan en la serie documental Harry & Megan, el distanciamiento fue debido a que su progenitor no solo no fue a su boda, sino que vendió fotos “montadas” a los medios de comunicación. A su vez, hizo declaraciones a los periodistas sin el permiso de su hija.

Harry y Meghan en la serie documental de Netflix

Como si esto fuese poco, durante el año pasado, el hombre contó que había sufrido un derrame cerebral y que aun así Meghan no se contactó para saber cómo estaba. “Ella me mató y luego me lloró...me niego a que ella me entierre”, dijo en aquel entonces cuando se enteró de los dichos de Harry en su libro “Spare”, donde menciona que su esposa “estaba de luto por la pérdida de su padre”.

