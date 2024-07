Revelan que un experto en Parkinson visitó la Casa Blanca ocho veces en el último año

Escuchar

WASHINGTON.- Un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed visitó la Casa Blanca ocho veces en ocho meses desde el verano pasado boreal hasta esta primavera, incluyendo al menos una vez para reunirse con el médico del presidente Joe Biden, según los registros oficiales de visitantes.

El experto, Kevin Cannard, es un neurólogo especializado en trastornos del movimiento y recientemente publicó un artículo sobre el Parkinson. Los registros, publicados por la Casa Blanca en respuesta a una solicitud del The New York Times, documentan visitas desde julio de 2023 hasta marzo de este año. Las visitas más recientes, si las hubo, no se publicarían hasta más tarde según la política de divulgación voluntaria de la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden camina por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el domingo 7 de julio de 2024, después de regresar de un viaje a Pensilvania. Susan Walsh - AP

No está claro si Cannard estaba en la Casa Blanca para consultar específicamente sobre el presidente o si estaba allí como parte de reuniones no relacionadas con el equipo médico de la Casa Blanca. La página de LinkedIn de Cannard lo describe como “apoyando la Unidad Médica de la Casa Blanca” durante más de 12 años, lo que incluiría durante las administraciones de los presidentes Barack Obama y Donald Trump.

Cannard no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. La Casa Blanca no comentó específicamente sobre el propósito de sus visitas recientes. “Una amplia variedad de especialistas del sistema Walter Reed visitan el complejo de la Casa Blanca para tratar a los miles de militares que trabajan en el lugar”, dijo Andrew Bates, vocero de la Casa Blanca, en un comunicado.

El presidente Joe Biden llega a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el 3 de julio de 2024. DOUG MILLS - NYTNS

Bates dijo que el presidente “ha sido visto por un neurólogo una vez al año” como parte de su chequeo físico anual y “ese examen no ha encontrado signos de Parkinson y no está siendo tratado por ello.” Se negó a proporcionar fechas de cualquier reunión entre Biden y cualquiera de sus especialistas, pero dijo “no ha habido visitas de neurólogos además de la una para su examen físico por año, tres en total.”

Cannard se reunió el 17 de enero con Kevin O’Connor, el médico de la Casa Blanca, así como con John Atwood, cardiólogo en Walter Reed, y otra persona en la clínica residencial de la Casa Blanca, según los registros. Esa reunión se llevó a cabo un mes antes de que Biden se sometiera a su chequeo físico anual más reciente en Walter Reed el 28 de febrero.

En una carta de seis páginas publicada después de ese chequeo, O’Connor dijo que el equipo médico del presidente había realizado “un examen neurológico extremadamente detallado” que no arrojó “hallazgos consistentes con” Parkinson, accidente cerebrovascular u otros trastornos neurológicos centrales.

El presidente Joe Biden habla durante el debate presidencial organizado por la CNN en el que se enfrentó al expresidente Donald Trump, el jueves 27 de junio 2024 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Las preguntas sobre la salud de Biden, y específicamente sobre el Parkinson, han proliferado desde su desastrosa actuación en el debate contra Trump el 27 de junio. En entrevistas con ABC News el viernes y MSNBC el lunes, Biden dijo que tenía el equivalente a un examen neurológico todos los días debido a la presión de las tareas presidenciales.

Los registros de visitantes, que también han sido reportados por otros medios de comunicación, como The New York Post y The Guardian, indicaron que la primera visita registrada de Cannard a la Casa Blanca durante la administración de Biden fue el 15 de noviembre de 2022.

Las ocho visitas más recientes de Cannard comenzaron el 28 de julio de 2023, cuando se registró una reunión con Megan Nasworthy, enlace de la Casa Blanca con Walter Reed.

Por Emily Baumgaertner y Peter Baker

The New York Times

The New York Times