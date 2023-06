Revolución en Top Chef Vip 2: qué pasó tras la eliminación de Jesús Moré

escuchar

El pasado jueves 15 de junio Telemundo anunció al décimo eliminado de la segunda temporada de Top chef VIP 2. Los jueces deliberaron que el actor Jesús Moré tenía que abandonar la competencia. Sin embargo, no se trató de una despedida como cualquier otra, ya que la decisión provocó el descontento de varios participantes, quienes no dudaron en manifestar su enojo durante la emisión, algo que fue calificado por muchos como una “revolución”.

Los comentarios de Sara Corrales y Sebastián Villalobos incomodaron a Laura Zapata, la favorecida en el reto de eliminación, donde se enfrentó a Moré. “No estamos de acuerdo”, dijo el influencer colombiano en un tono claro y rotundo. Agregó que no tenía intención de faltarle al respeto a los jueces, pero que sentía la necesidad de expresar sus pensamientos. “Capaz no importa nuestra opinión, pero no estamos de acuerdo”, enfatizó.

Su queja no terminó ahí, Villalobos comenzó a criticar el plato que presentó Zapata y aseguró que tenía peores condiciones que las que tenía el de Moré, a quien le reclamaron que su comida estaba “rancia”. “Entiendo que el sabor rancio es una prueba contundente de que una comida pueda llegar a ser incomible, pero, con todo el respeto que se merece la señora Laura, había una espina en su plato”, dijo. Explicó que él consideraba que esa falla era superior a cualquier otra, ya que podría provocarle algún daño. “En lo personal, prefiero comerme un alimento que esté rancio a que por una espina me pueda llegar a pasar algo”, dijo.

Luego de eso, Corrales tomó la palabra para quejarse por “lo injusta que había sido la eliminación”. Antes de que expusiera sus argumentos, la interrumpió el chef Antonio de Livier, en un intento por establecer el orden en la cocina. El experto explicó las razones por las que tomaron su decisión. “El producto estaba rancio, había un caramelo incomible, un filo que estaba completamente aguado. Laura tenía una espina en su platillo, pero su guiso era delicioso, en cambio, el señor Moré presentó el peor plato de la noche, lo digo con el corazón en la mano”, afirmó.

Juan Pablo Gil, exparticipante de la justa cocinera, fue otro de los inconformes y expresó su enojo a través de sus redes sociales. “Cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¡yo no estoy de acuerdo, porque lo rancio es del mercado que nos ponen y una espina es error del cocinero! Pero bueno, cada quien!”, escribió en defensa de su amigo.

¿Quiénes quedan en Top chef VIP 2?

La competencia gastronómica comenzó el pasado 25 de abril. En ese entonces, Telemundo anunció que 20 celebridades llegaron a la cocina para competir por el premio de 100 mil dólares en efectivo. Entre los concursantes había actores, cantantes y hasta influencers, de varios países de Latinoamérica. Luego de la polémica eliminación de Moré, solo quedan 10 en la contienda, ellos son:

Arturo Peniche, actor y cantante mexicano.

Génesis Suero, conductora dominicana.

Germán Montero, cantante mexicano.

Helen Ochoa, cantante estadounidense con descendencia mexicana.

Laura Zapata, actriz mexicana.

Sara Corrales, modelo colombiana.

Alana Lliteras, conductora mexicana.

Juan Pablo Gil, actor mexicano.

Marisol Terrazas, cantante estadounidense con descendencia mexicana.

Sebastián Villalobos, influencer colombiano.

