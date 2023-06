Caminaba por un barrio de Estados Unidos y expuso un problema que solo los latinos advierten

escuchar

Un hombre ecuatoriano aseguró que la vida en Estados Unidos es buena, pero que hay algunos aspectos que todavía extraña de su país natal. Por ejemplo, las tiendas de conveniencia con múltiples ubicaciones. Por eso, publicó en redes sociales un video para evidenciar lo difícil que es encontrar uno de estos establecimientos en cualquier barrio y las largas distancias que se tienen que recorrer.

El usuario @robinsonpinargote31 utilizó TikTok como plataforma para expresar la frustración que siente al no poder comprar suministros básicos con facilidad. “Todo es bonito por acá en Estados Unidos: la comida, los paisajes, hay ropa barata, pero ve esto, no hay una tienda cerca, hay puras casas”, dijo en su video.

En las imágenes muestra el barrio por el que transita, mientras mueve la cámara de un lado a otro para mostrar que evidentemente no hay ningún comercio. “En Ecuador, cada dos cuadras está la comadre, la madrina, la señora que le dices ‘véndame dos huevos y una caja de fósforos’, pero acá todo es un centro comercial”.

Esto es lo peor de los barrios de EE.UU., según un tiktoker

Desde su perspectiva, este suele ser un problema común en el país norteamericano y por eso decidió titular su clip como “cosas que solo pasan en EE.UU.”. En contraparte, en Latinoamérica, es más habitual ver en el paisaje algunos minimercados o pequeños establecimientos donde se puede adquirir lo necesario para una comida: leche, verduras, carne, entre otros insumos.

El video del tiktoker causó furor entre los usuarios que lo reprodujeron, ya que al parecer no es el único que piensa que vivir en Norteamérica es muy distinto a otras partes del mundo. En la opinión de algunas personas que comentaron el clip, al principio es muy difícil adaptarse, sobre todo cuando no se conocen las costumbres.

No obstante, también hubo otros usuarios que, lejos de verlo como un desperfecto, lo tomaron como una idea de negocio: “Mi nuevo emprendimiento, una tienda, cuando me vaya”; “Ahí hay puro Walmart, falta la camioneta que vende legumbres”; “Es un país hermoso, me encanta que la gente sabe vivir sin meterse en la vida de nadie”; “Ahí es imposible vivir sin auto”; “Y cómo vivir sin la señora que pasa con megáfono gritando: ‘tamales, tamales’ frente a tu casa”.

Otras realidades de vivir en EE.UU.

Además de este hombre ecuatoriano, hay otros latinos que exponen su vida en EE.UU. A pesar de que se trata de una nación que tiene muchas cosas positivas, desde su perspectiva, también hay aspectos que extrañan de su país de nacimiento. Por ejemplo, el usuario @alexpapitomirey7 publicó un video para expresar el estrés que siente de tener que trabajar por extenuantes jornadas para poder enviar algo de dinero a su familia en Latinoamérica.

Esta es la "realidad" de vivir en EE.UU., según un tiktoker

Compartió que al trabajar en EE.UU. se puede llegar a ganar bastante dinero, como mucha gente idealiza, pero para conseguirlo hay un gran esfuerzo detrás. “Tienes que trabajar 12 o 14 horas al día y a veces los siete días de la semana”, declaró. Al mismo tiempo, afirmó que eso le impide tener una buena calidad de vida: “El día que tienes libre no te quieres ni levantar de la cama porque quieres distraer la mente, pero ese día te duelen los riñones, te duele la columna, tienes sueño, te duele la cabeza y te acuerdas de que tienes que ir a lavar y a hacer miles de cosas”.

