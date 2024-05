El ex de María Fernanda Callejón está de novio con otra famosa y desató un escándalo

Escuchar

Después de varias especulaciones, Delfina Gerez Bosco confirmó lo que todos querían saber, su noviazgo con Ricardo “Ricky” Diotto, el ex de María Fernanda Callejón. Tras la separación abrupta con la actriz y la batalla judicial por la división de bienes, el músico se dio tiempo para volver a confiar en el amor y esta vez de la mano de la modelo.

Los rumores de su noviazgo surgieron luego de ser vistos en un concierto en el Estadio Movistar Arena, en donde, entre sus allegados, aprovecharon para hacer expreso su amor. Según la influencer y periodista de espectáculos, Marcia “Pochi” Frisciotti, ambos apreciaron el recital de La Konga “súper acaramelados”, “meta besos y abrazos”.

Se confirmó el noviazgo entre Ricardo Diotto y Delfina Gerez Bosco (Fuente: Instagram/@gossipeame)

Ante la repercusión que generó esto, fue Delfina quien a través de Empezar el Día (Ciudad Magazine) decidió cortar de raíz cualquier tipo de versión y anunció: “Estoy saliendo con Ricky. Estamos iniciando la relación”.

En medio del revuelo, desde Socios del espectáculo (eltrece), Nancy Duré habló con Gerez Bosco y contó: “Me sorprendió que inmediatamente me dijo ‘sí, estamos juntos’. Es una relación muy reciente. Ellos se conocieron por amigos en común y no tienen la fecha exacta, pero no debe ser más de un mes y pico, un mes, por ahí”.

Después de esa introducción, Duré fue más al hueso y le consultó: “¿Pero son chongos o es algo más serio?”. Ante eso, la periodista reveló que la exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece) fue tajante: “Me dijo que no, que si ella empieza algo es en serio. Después puede funcionar o no funcionar, pero ella apuesta. Entonces le dije que me mande una foto y ella me dijo que no tiene porque ni siquiera hicieron”.

Por su parte, Adrián Pallares agregó: “Así es, hace un mes, en un cumpleaños se conocieron. Aparentemente, tienen gente en común. Él está a la sombra del quilombo Callejón, por eso trata de que esto vaya más tranquilo. Los amigos dicen que está enamoradísimo y que se lo merece porque sufrió mucho en el último tiempo”.

Sobre la situación compleja que atraviesa Diotto con María Fernanda, según Duré, Delfina sostuvo: “De la relación yo no me meto. La cuestión de cada uno con sus ex que cada uno la resuelva, pero que todavía no se resolvió lo de Callejón (...) Lo que me dijo también Delfina es que no pensaba comunicarlo públicamente, pero tampoco se quiere esconder, no tiene ningún motivo para hacerlo. Ella estaba sola y él también. Ellos son conocidos, a ver, si querés apostar a una relación, o te encerrás o la hacés y que cada uno diga lo que quiera”.

Luego de las declaraciones, Pallares sumó: “Los amigos de él me dicen que la frase que les dijo es: ‘estamos de 10 con Delfina’”.

La reacción de Martín Coggi tras confirmarse la relación de Ricardo Diotto y Delfina Gerez Bosco

Luego de darse a conocer la noticia sobre el romance de Delfina Gerez Bosco y Ricardo Diotto, el exboxeador y antigua pareja de la modelo, Martín “Tony” Coggi, reaccionó desde sus redes con una foto tajante que descolocó a todos sus seguidores.

La reacción de Tony Coggi tras darse a conocer la relación de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Según enseñaron desde Socios del espectáculo, el deportista subió una foto a su cuenta de Instagram en la que apareció con un dedo sobre su boca en señal de silencio. Además, remarcaron que Tony aún tenía un buen vínculo con Delfina, pero que le habría caído mal, que fue el último en enterarse de su nuevo romance.

