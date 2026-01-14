Risacher admite la dificultad de pasar "por alto" los rumores de traspaso en la NBA

El alero francés de los Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher, reconoció en una entrevista con la AFP la dificultad de pasar "por alto" los rumores sobre un posible intercambio suyo con la estrella de los Dallas Mavericks, Anthony Davis.

El galo de 20 años, número uno del draft de 2024, quiere evitar "entrar en pánico" en este periodo convulso de los Hawks, en el que él, además, está protagonizando una segunda temporada en la liga de baloncesto norteamericana por debajo de las expectativas.

Actualmente lesionado en la rodilla izquierda, en una campaña en que ha tenido un promedio de 11,2 puntos por partido, Risacher atendió a la AFP el martes antes de la derrota de su equipo en la cancha de Los Angeles Lakers (116-141).

Pregunta: el martes se perdió su tercer partido consecutivo, ¿cómo va la rodilla?

Respuesta: "ya va un poco mejor, intento hacer tratamientos, estiramientos, todo lo que puedo para quitar este dolor. Es un golpe en la rodilla que se agravó un poco por la inflamación, porque golpes me dan casi en cada partido... Ahora no quiere irse. Intento hacer todo lo necesario para poder volver al campo lo antes posible".

P: ¿Cómo vivió la salida de Trae Young, enviado a Washington la semana pasada?

R: "es particular, es una leyenda de los Hawks que se fue. Se hizo de manera muy sana y muy profesional; forma parte del negocio que es la NBA. Empiezo a acostumbrarme un poco, ya viví salidas y llegadas el año pasado. Lo más importante es poder integrar lo mejor posible a los nuevos muchachos (CJ McCollum y Corey Kispert), algo que, por ahora, se está haciendo muy bien".

- "Fiel a uno mismo" -

P: Su nombre ha sido mencionado en rumores de traspaso, en particular en un intercambio a Dallas con Anthony Davis, diez veces All Star y doble campeón olímpico con Estados Unidos. ¿Cómo vive este periodo?

R: "honestamente, es difícil pasarlo por alto. Cuando te ves envuelto en rumores así, es lo único que ves en tu teléfono. Por otro lado, no hay que hacerse mil preguntas, dejar de trabajar ni entrar en pánico".

"Lo importante es mantenerse fiel a uno mismo, seguir trabajando y responder en la cancha según lo que el entrenador espera de ti. Eso es lo que me propuse hacer durante este periodo un poco particular, porque era la primera vez para mí".

P: La dinámica del equipo cambia con la creciente importancia de Jalen Johnson. ¿Se le dificulta encontrar su lugar en los Hawks?

R: "intento, partido tras partido, aportar lo mejor posible con mis cualidades. Por ahora me alegra ver que todo lo que hacemos a diario tiene un objetivo concreto, y de nuestra química. Solo quiero volver, me perdí tres partidos y siento como si me hubiera perdido dos meses. Lo más importante es recuperar la forma".