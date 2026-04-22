Tucker Carlson, figura conservadora y exaliado de Trump, dice que está “atormentado” por su apoyo al magnate

NUEVA YORK.– Tucker Carlson, una destacada figura de los medios conservadores que solía aparecer con frecuencia junto al presidente norteamericano, Donald Trump, durante la campaña presidencial de 2024, expresó ahora un profundo remordimiento por ese apoyo y dijo que estará “atormentado” durante mucho tiempo por su papel en ayudar a que Trump regrese a la Casa Blanca.

Carlson, un reconocido comentarista y exconductor de Fox News que se ha distanciado del presidente norteamericano a raíz de la guerra con Irán, reconoció que él fue parte de la “razón por la que esto está ocurriendo ahora”, en referencia al conflicto.

Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.



0:00 Monologue

2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?

13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026

“No alcanza con decir: bueno, cambié de opinión, o decir ‘esto es malo, me voy’”, dijo Carlson en un episodio de su podcast publicado el lunes.

“Es momento de hacer un examen de conciencia”, aseguró en conversación con su hermano Buckley Carlson, exredactor de discursos de Trump. “Vamos a estar atormentados por esto durante mucho tiempo. Yo lo estaré. Y quiero decir que lo siento por haber llevado a la gente a equivocarse, no fue intencional”, agregó el comentarista.

Choques por la guerra en Irán

Carlson, un opositor histórico a las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero, ha mantenido un enfrentamiento con Trump y sus aliados durante semanas por la guerra en Medio Oriente, a la que la mayoría de los estadounidenses se opone, según las encuestas.

Se mostró particularmente horrorizado por una amenaza que Trump lanzó contra Irán en redes sociales el Domingo de Pascua, en la que afirmó que Teherán estaría “viviendo en el infierno” si no reabría el estrecho de Ormuz, la ruta marítima vital que ha quedado obstruida durante la guerra. Tras esa publicación, Carlson instó a funcionarios de la Casa Blanca a enfrentar al presidente, afirmando que el comportamiento de Trump era “maligno”.

Trump llega para una entrevista en vivo con Tucker Carlson en el Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, Estados Unidos, el 31 de octubre de 2024 PATRICK T. FALLON - AFP

En su episodio del lunes, el conductor se preguntó además si el conflicto con Irán no formaba parte de los planes de Trump desde el inicio. “No quiero parecer conspirativo, pero claramente había señales de una escasa estatura moral”, sostuvo Carlson.

En ese sentido, agregó que “hay muchas personas con una moral limitada que, de alguna manera, logran rendir más allá de su carácter”, en una crítica directa al mandatario.

Trump respondió a Carlson y a otros críticos conservadores de la guerra en un extenso mensaje en Truth Social hace dos semanas, calificándolos de “tontos” y sugiriendo que Carlson debería “ver a un buen psiquiatra”. En ese mensaje, Trump afirmó que Carlson, quien fue despedido de Fox News en 2023, “nunca volvió a ser el mismo” después de dejar la cadena.

Vladimir Putin es entrevistado por Tucker Carlson, en el Kremlin, en Moscú, el 6 de febrero de 2024 Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

El viernes, Trump continuó lanzando insultos contra Carlson en redes sociales, escribiendo que “Tucker es una persona de bajo coeficiente intelectual, siempre fácil de derrotar y muy sobrevalorado”.

Una de las aliadas del presidente, la activista de extrema derecha Laura Loomer, escribió en redes sociales el lunes que Tucker Carlson estaba “intentando entregar nuestro país a los demócratas”.

La amistad previa

Carlson, un polemista de derecha propenso a difundir visiones conspirativas, fue en su momento el conductor de mayor audiencia en horario central de Fox News, y su programa de televisión era prácticamente de consumo obligatorio para muchos conservadores durante el primer mandato de Trump.

Pero fue apartado de Fox News después de que la cadena aceptara pagar 787,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por Dominion Voting Systems por la difusión de desinformación sobre las elecciones de 2020. El caso expuso situaciones en las que Carlson denigraba a colegas y criticaba en privado a Trump. En un mensaje de texto del 4 de enero de 2021 que salió a la luz durante el proceso, Carlson escribió sobre Trump: “Lo odio con pasión”.

Trump junto a Tucker Carlson durante un acto de campaña en el Gas South Arena, en Duluth, Georgia, Estados Unidos, el 23 de octubre de 2024 CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

Para 2024, Carlson había resurgido como un podcaster popular y había limado asperezas con Trump. Carlson estuvo entre quienes presionaron a Trump para que eligiera a JD Vance como su compañero de fórmula.

Cuando Trump hizo una aparición en la Convención Nacional Republicana en julio de 2024, pocos días después de que le dispararan en la oreja durante un acto en Butler, Pensilvania, Carlson fue la primera persona en saludarlo.

Más tarde, las cámaras captaron a ambos riéndose juntos en el palco de Trump en la convención, en Milwaukee. Desde el escenario del evento, Carlson describió a Trump como “la persona más graciosa que he conocido en mi vida”.

“Es una persona maravillosa”, dijo Carlson entonces. “Lo conozco bien”, aseguró.

Agencia ANSA y diario The New York Times