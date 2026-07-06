Roberto Martínez se despide de Portugal: "Dimos el alma, la vida y el corazón"

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, anunció su marcha tras quedar eliminado al perder 1-0 contra España en Arlington el lunes: "Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir"

- Motivos de la derrota -

"Terminamos con tristeza, con un rival que era el favorito en el Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad. En octavos hay muchas cosas que pueden intervenir, que el balón entre o no entre, o un error cometido. Esto ha marcado la pauta. Estoy muy orgulloso, estuvimos sincronizados en defensa y buenos momentos con el balón. El partido hace gala del trabajo que han hecho los días para mirar a España directamente a los ojos. También juegan aspectos aleatorios como la suerte".

- Último partido -

"Se trata de un periodo increíble, como me han tratado, lo llevaré en el corazón toda mi vida. Gracias a los futbolistas por su talento y compromiso. Es muy importante generar un equipo y los resultados, ganamos la Liga de Naciones, muchas victorias. Quiero agradecer a la federación por el alto nivel de profesionalismo. Ha trabajado muchísimo para ayudar a mis futbolistas, llevo en el corazón un agradecimiento".

"Quiero destacar que no fallamos, perdimos contra uno de los favoritos, cada uno de los jugadores tiene un alto nivel de talento. Les ganamos en la final de la Liga de Naciones. Hicimos todo lo posible por ganar, fueron increíbles los jugadores, es un orgullo. Me llevo los recuerdos, el legado, el equipo técnico dio alma, vida y corazón".

"Me parece importante que cuenten con otro seleccionador, es legítimo".

- Rendimiento inferior en los Mundiales -

"Hay pocas selecciones que lleguen habitualmente a la parte final del Mundial. Esa consistencia es difícil. También es difícil clasificarse a todos los torneos. La escuela de formación portuguesa es un ejemplo para todo el mundo, en un país de 10 millones de habitantes. Hay que apreciar mucho los aspectos que se pueden controlar".

- Ronaldo -

"Creo que palabras de agradecimiento porque ha sido un capitán ejemplar. Yo llego a Portugal en un momento de duda sobre la posición de Cristiano. Ha sido un ejemplo, no solo con estadísticas, es su compromiso, el día a día, la forma en la que vive el fútbol. Es un ejemplo a celebrar. No es el momento de buscar más allá. Es un icono del fútbol. Para siempre agradecer lo que intentó en este Mundial".

- Lesión de Nuno Mendes -

"Hemos parado a Lamine Yamal muy bien, con Nuno, Nelson Semedo, tiene una dimensión del juego, uno contra uno. La salida de Nuno nos resta poder de ataque, cada vez que subía abría mucho espacio y es un jugador único. Sin duda alguna es el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento, alguien así no se puede reemplazar. Fue una pena no llegar a la prórroga".

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