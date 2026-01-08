Robots humanoides de alta tecnología ofrecieron noche de peleas en Las Vegas

Dos robots de la altura de niños se subieron al cuadrilátero en la Arena BattleBots en Las Vegas.

Los combatientes humanoides se tambaleaban al lanzar puños y patadas en la pelea de Ultimate Fighting Robot (UFB). Los espectadores, en su mayoría asistentes al Consumer Electronics Show (CES), observaban con curiosidad y lanzaban vítores.

Los promotores de UFB esperan que las peleas de robots humanoides ganen seguidores. "Este es el deporte del futuro", dijo Vitaly Bulatov, quien cofundó UFB junto con su esposa, Xenia.

Un árbitro humano se dirigió a los dos robots, como si fueran peleadores de carne y hueso.

La pareja rusa está convencida de que "las historias humanas" de las personas que conducen a distancia a los robots atraerán nuevos seguidores.

Los comandos de lanzar un puño o una patada los daban pilotos humanos ubicados al lado del cuadrilátero.

Para dar las órdenes, usaban una combinación de cámaras y controles con sensores de movimiento de Nintendo. Las cámaras capturaban los movimientos de los pilotos que luego eran repetidos, de manera más o menos parecida, por los robots luchadores.

Los luchadores a veces parecían boxeadores ciegos. Sus errores provocaban la risa del público, mientras que los golpes conectados generaban una lluvia de aplausos.

"Con más avances, podría ser más entretenido, tal y como en películas como 'Real Steel' (Gigantes de acero)", dijo Esteban Pérez, un trabajador de TI de 25 años de Denver (Estados Unidos) que estaba entre la audiencia.

Pese que a los combates de la actualidad no tienen la espectacularidad de aquellos representados en la película de ciencia ficción de 2011, los eventos de UFB atraen a jóvenes profesionales del sector tecnológico.

"Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas", insistió Bulatov.

Más allá de las emociones, los combates ofrecen oportunidades para recolectar datos de movimiento corporal que pueden servir para entrenar software de robots.

"Me emociona ver cuál es el valor de entretenimiento de las peleas... también las características de los robots", comentó Yael Rosenblaum, gerente de proyectos para la construcción del robot Atlas de Boston Dynamics, y quien asistió con varios colegas al evento.