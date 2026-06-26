Roce entre panameños en el entrenamiento es "buena señal", dice DT Christiansen

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, restó importancia al altercado protagonizado este viernes por Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez durante un entrenamiento y aseguró que le gustaría ver más episodios de esa intensidad en su equipo.

"Lo que sucedió hoy en el entrenamiento es una situación normal", declaró el técnico, cuya selección ya está eliminada del Mundial tras caer por 1-0 ante Ghana y Croacia.

"Me habría gustado ver estas situaciones con más frecuencia; eso significa que el equipo está vivo. Tienen ganas de esforzarse... de estar en el once inicial para el partido".

"Si esto vuelve a ocurrir, es una buena señal de que están vivos", añadió.

Panamá cerrará este sábado su participación en el torneo frente a Inglaterra, con el objetivo de sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

"Ahora tenemos el último partido contra Inglaterra; es una buena forma de terminar un Mundial si las cosas salen a nuestro favor", dijo Christiansen.

"Creo que hemos hecho cambios respecto a la última vez que se enfrentaron a Panamá hace ocho años, pero debemos demostrarlo mañana (...) Será un partido difícil, pero confío en que el equipo será capaz de competir y hacer un buen juego", concluyó.