Rodríguez lanza cinco sólidas entradas y Angelinos siguen en racha al vencer 7-1 a Tigers

DETROIT (AP) — Grayson Rodriguez lanzó cinco sólidas entradas y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7 a 1 a los Tigres de Detroit el jueves para lograr su quinta victoria en seis juegos

Los Angelinos ganaron series consecutivas por primera vez esta temporada, al barrer a Texas en casa antes de ganar dos de tres en Detroit

Detroit tiene marca de 4-18 desde el 4 de mayo y ha perdido siete series seguidas

Rodriguez (2-1) permitió una carrera con dos hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a cinco

Jack Flaherty (0-7) cedió tres carreras con seis hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas, mientras ponchaba a nueve

Los Tigres tomaron ventaja de 1 a 0 con un jonrón solitario del dominicano Wenceel Pérez en la segunda, pero Los Ángeles respondió con tres carreras en la quinta

Jo Adell abrió con un doble y llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado con un out. El venezolano Sebastian Rivero empató el juego con un sencillo impulsor, y Donovan Walton también conectó un sencillo

Trout le dio a los Angels una ventaja de seis carreras con un doble de dos carreras en la novena

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