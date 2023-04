Ron DeSantis vuelve a limitar la enseñanza de educación sexual en las escuelas de Florida

escuchar

Los miembros de la Junta de Educación del estado de Florida votaron para prohibir que los estudiantes de secundaria reciban enseñanzas de orientación sexual e identidad de género. Ahora, todos los docentes de las escuelas públicas desde cuarto hasta el duodécimo grado (que equivale al último año de secundaria en Argentina) deberán omitir estos temas en las aulas. Solo se permitirán los que estén relacionados con salud o reproducción. El año pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que contemplaba esta regulación hasta tercer grado, por lo cual la decisión más reciente de la junta extendió el campo de acción.

La legislación especifica que los profesores que imparten clases del cuarto al duodécimo grado “no deben proporcionar intencionalmente instrucción en el aula” sobre orientación sexual o identidad de género, a menos que estos temas sean exigidos expresamente por los estándares estatales, como en una lección de salud. Los maestros que violen esta instrucción podrían enfrentarse a una suspensión o revocación de sus licencias de enseñanza.

Desde el año pasado, el gobernador Ron DeSantis prohibió los temas de identidad de género y orientación sexual en la educación de los estudiantes menores Unsplash

Los comentarios públicos de la votación se hicieron durante una hora. En este proceso, algunos simpatizantes se unieron para alentar a sus compañeros a votar a favor. No obstante, hubo otros que pidieron reconsiderar su voto. “Estamos brindando claridad sobre lo que se espera que aprendan los estudiantes. Nada más que eso, realmente no es algo complicado”, declaró Esther Byrd, miembro de la junta designada por DeSantis. En contraste, Jennifer Webb, exlegisladora estatal que se convirtió en la primera mujer homosexual dentro de la Cámara de Representantes, afirmó ante la audiencia. “Quiero asegurarme de que preservamos los espacios que sean seguros para los estudiantes que son como yo”. Luego de la discusión, la medida fue aprobada.

Los siete miembros de la junta de educación, en su mayoría designados por el gobernador de Florida, también votaron para eliminar cuatro temas que los estándares estatales obligaban impartían en las clases de psicología de la educación secundaria. Su argumento fue que violaban los lineamientos de la ley establecida el año pasado, ya que abordaban aspectos de la orientación sexual e identidad de género.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley conocida como "No digas gay" el año pasado, que prohibió que los estudiantes tuvieran enseñanzas de ideología de género en las escuelas

Uno de estos señalaba a los estudiantes: “Compare y contraste la identidad de género y la orientación sexual”. Sin embargo, fue reemplazado por: “Examine cómo las perspectivas afectan los estereotipos y el tratamiento de los grupos minoritarios y mayoritarios en la sociedad”.

DeSantis, el impulsor de esta legislación

El político de Florida provocó indignación nacional entre los partidarios demócratas y defensores del movimiento LGBTQ el año pasado, cuando firmó la ley conocida por sus detractores como “No digas gay”, antecedente de la extensión aprobada este miércoles. La polémica también causó el debate actual con Disney, luego de que los directivos no lo respaldaron.

En aquel momento, el gobernador consideró que no era correcto que los menores estuvieran expuestos a conceptos como la identidad de género y presionó para que el veto de estos temas se aplicara a grados superiores, un objetivo que consiguió en Florida el día de ayer, luego de la votación de la junta. Tras oficializarse las medidas, DeSantis declaró que “La ideología de género no tiene cabida en nuestro sistema escolar K-12. Está mal que un maestro le diga a un estudiante que puede haber nacido en el cuerpo equivocado o que su género es una elección, por lo cual no permitimos que eso suceda en Florida”.

