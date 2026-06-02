Rubio asegura que un gran contrato armamentístico con Taiwán "sigue bajo estudio"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes que un enorme contrato de armamento para Taiwán "sigue bajo estudio" y aseguró que la política de Estados Unidos hacia la isla "no ha cambiado"

"Hay una segunda venta en curso, que es, creo (...) de 14.000 millones de dólares, y esa sigue bajo estudio”, declaró Rubio al ser interrogado sobre este tema durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

"No ha habido ningún cambio en la política estadounidense hacia Taiwán", insistió, unas semanas después del viaje del presidente estadounidense a Pekín

El presidente Donald Trump dijo que se reservaba su respuesta sobre la continuación de las entregas solicitadas por Taipéi, afirmando tras su visita que se trataba de "un excelente activo de negociación" frente a Pekín

"Creo que es evidente que la parte china desearía ver un cambio, pero no se ha introducido ningún cambio al respecto", añadió Rubio el martes

Recordó que Estados Unidos había aprobado en diciembre pasado una venta de armas por 11.100 millones de dólares, "la mayor venta de armas jamás realizada, una venta colosal para Taiwán"

El secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, había declarado el mes pasado que las ventas de armas a Taiwán habían quedado en suspenso

Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán, pero está legalmente obligado por tratados a proporcionarle los medios para defenderse

Taiwán vive bajo la amenaza de un ataque de China, que considera la isla como parte de su territorio y no descarta recurrir a la fuerza para apoderarse de ella