Rubio dice que líder iraní Jamenei está "cada vez más implicado" en diálogo con EEUU

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el martes que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está cada vez más implicado en las negociaciones con Washington.

Rubio realizó esas declaraciones ante el Senado, en un momento en que las conversaciones para poner fin a la guerra de tres meses que ha envuelto a Oriente Medio y provocado una crisis energética mundial se encuentran estancadas.

"Creo que hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel", dijo Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios", precisó luego.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, sucedió a su padre, Alí Jamenei, quien murió en la primera oleada de ataques estadounidense-israelíes el 28 de febrero que desencadenaron la guerra.

Rubio expresó su esperanza de lograr un acuerdo con Irán, al tiempo que insistió en que Teherán debe limitar severamente su programa nuclear para que se levanten las sanciones.

"Existe la posibilidad ante nosotros, que podría concretarse hoy, podría concretarse mañana, podría concretarse la próxima semana", dijo Rubio.

Irán debe aceptar reabrir el estrecho de Ormuz, la principal vía marítima para el petróleo y el gas del Golfo, advirtió.

"Tienen que anunciar con toda claridad: 'El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje'".

"Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos", precisó.

Además, señaló, "tienen que aceptar negociar severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento".

"Irán está siendo sancionado porque ha enriquecido uranio a niveles muy altos, Irán está siendo sancionado por sus actividades nucleares; si aceptan renunciar a esas cosas, habrá un alivio de las sanciones".