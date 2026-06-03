Rubio espera un "plan de acción" tras negociaciones entre Israel y Líbano

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó el miércoles su esperanza de que las negociaciones israelo-libanesas que se celebran en Washington culminen en "un plan de acción" sobre la seguridad en Líbano

"Esperamos que hoy logremos redactar una declaración conjunta sobre un plan de acción, sobre un camino para la seguridad en ese país, independiente de Hezbolá y de su influencia nociva", afirmó Rubio ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes

Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, mantienen este miércoles una cuarta ronda de conversaciones directas en Washington, bajo los auspicios de Estados Unidos

Las conversaciones están lideradas por los embajadores de Israel y de Líbano en Washington, que se reunieron el martes durante siete horas en el Departamento de Estado

La víspera, en otra audiencia parlamentaria en el Senado, Rubio había declarado que Israel y Líbano podrían alcanzar un acuerdo de paz "mañana mismo" de no ser por el obstáculo que representa Hezbolá

Los ataques del grupo islamista contra territorio israelí y las tropas de ese país en territorio libanés han sido replicadas por Israel con bombardeos