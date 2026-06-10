Rubio liderará delegación de Trump en el debut de EE.UU. ante Paraguay

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará la delegación del gobierno de Donald Trump en el partido de apertura del Grupo D del Mundial 2026 entre el seleccionado local y Paraguay, el viernes en Los Ángeles, informó el Departamento de Estado este miércoles.

A Rubio, principal diplomático estadounidense, lo acompañarán el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

El Mundial de Norteamérica es "un momento histórico para el gobierno de Trump, que muestra el liderazgo y la hospitalidad de Estados Unidos ante una audiencia global mientras la nación celebra su 250 aniversario", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

Al margen del partido, Rubio se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña, "para impulsar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, que abarca la seguridad regional, el comercio y la inversión, y las tecnologías emergentes", añadió Piggott.

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, que acogerá el jueves el partido inaugural del torneo entre el Tri y Sudáfrica.

Trump dijo el miércoles que tiene previsto asistir a algún partido del Mundial, pero no precisó a cuál.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio, en East Rutherford (Nueva Jersey), como hizo en el Mundial de Clubes el año pasado.