Rubio recibe al canciller de Pakistán en medio de negociaciones sobre Irán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibió este viernes al canciller paquistaní, en medio de las negociaciones de un acuerdo marco para poner fin a la guerra con Irán.

Ninguno de los dos dio declaraciones a la prensa.

La reunión en el Departamento de Estado con el canciller Ishaq Dar, cuyo país es mediador entre Estados Unidos e Irán, ocurre pocos días después de una visita de Rubio a India, rival histórico de Pakistán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló el jueves por la noche que hay "avances" hacia un acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio, pero la agencia de prensa iraní Tasnim indicó que éste aún "no está listo"