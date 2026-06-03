Rubio recuerda la tragedia de Tiananmen y dice que "ninguna censura puede borrar el pasado"

"Ninguna censura puede borrar el pasado", declaró el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje dirigido a China en vísperas de la conmemoración de la represión de Tiananmen

"Quienes se sacrificaron para defender sus derechos inalienables a la libertad de expresión y de reunión pacífica verán algún día reconocida su causa", afirmó en un comunicado

"Los recordamos y rendimos homenaje a su legado", añadió

El 4 de junio de 1989, las autoridades chinas reprimieron de forma sangrienta las manifestaciones prodemocracia en la plaza de Tiananmen, en Pekín

El homenaje estadounidense, un asunto que suele irritar a Pekín, llega pocos días después de la visita del presidente Donald Trump a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping

Pese a sus diferencias, las dos grandes potencias abogan por una "estabilidad estratégica" entre ellas