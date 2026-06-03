A qué hora de EE.UU. juegan New York Knicks vs. San Antonio Spurs, hoy: transmisión en vivo de las Finales de la NBA

Las finales de la NBA ponen frente a frente a los New York Knicks y los San Antonio Spurs en una serie donde los dos ganadores de las conferencias buscarán el anillo. El primer encuentro se disputa este miércoles 3 de junio en San Antonio, donde el equipo de Texas ejercerá la localía gracias a su mejor posición en la temporada regular. El juego 1 comenzará a las 20.30 (hora del Este de EE.UU.).

Dónde ver en vivo las Finales de la NBA en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, la transmisión en vivo de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en EE.UU. se podrá seguir a través de las transmisiones oficiales.

La acción de la NBA se puede seguir a través de:

ABC , que es la cadena con la cobertura exclusiva de todos los partidos de las finales.

, que es la cadena con la cobertura exclusiva de todos los partidos de las finales. ESPN App también transmitirá los encuentros en vivo.

también transmitirá los encuentros en vivo. ESPN Unlimited ofrecerá a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas.

ofrecerá a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas. ESPN Deportes ofrecerá la cobertura oficial en español para EE.UU.

Los Knicks se preparan para las finales

La cobertura previa comenzará diariamente con NBA Tip-Off a las 19 hs ET por ESPN. Además, ESPN Radio iniciará su programación especial a las 19.30 hs ET con NBA Countdown, antes de dar paso a la narración nacional de cada encuentro.

El horario de las finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs

De acuerdo con el sitio web oficial de la NBA, la instancia final del torneo se desarrolla en una serie al mejor de siete partidos entre los New York Knicks, actual campeón de la Conferencia Este, y San Antonio Spurs, actual campeón de la Conferencia Oeste. El juego 1 comenzará a las 20.30 (hora del Este de EE.UU.).

El mejor de los siete encuentros conquistará el máximo trofeo de la NBA Facebook New York Knicks/San Antonio Spurs

Todos los partidos de la serie fueron programados para iniciar en ese mismo horario. La agenda oficial establece el siguiente calendario:

Juego 1 el 3 de junio en San Antonio

Juego 2 el 5 de junio también en Texas

Juego 3 el 8 de junio en Nueva York

Juego 4 el 10 de junio en el Madison Square Garden

Juego 5 se disputará el 13 de junio en San Antonio

Juego 6 el 16 de junio en Nueva York

Juego 7 el 19 de junio nuevamente en territorio texano

El conjunto neoyorquino vuelve a esta instancia por primera vez en casi tres décadas y buscará conquistar un campeonato que se le niega desde hace 53 años. Del otro lado aparece el equipo texano que regresa a la definición con una plantilla joven encabezada por Victor Wembanyama.

La serie revive además un antecedente conocido entre ambas franquicias, que ya se cruzaron en las finales de 1999. En aquella ocasión, los Spurs se quedaron con el título.

Cómo llegan Knicks y Spurs a las finales

De acuerdo con los análisis de The Athletic, los Knicks llegan a la final luego de una destacada actuación en la postemporada. El equipo encadenó 11 victorias consecutivas y avanzó sin ceder partidos en sus dos series más recientes.

Los Spurs llegan a la final luego de vencer a los Thunder

Jalen Brunson fue una de las piezas centrales del recorrido neoyorquino. Además, los Knicks lideran los playoffs en puntos anotados cerca del aro, con un promedio superior a las 50 unidades por encuentro.

San Antonio, en tanto, consiguió su clasificación tras superar en siete juegos al Oklahoma City Thunder. La franquicia texana cuenta con la ventaja de la localía y llega respaldada por una defensa que ha sido determinante durante toda la fase eliminatoria.

La previa presenta un escenario abierto entre ambos equipos. Sin embargo, los Spurs disponen del beneficio de jugar más partidos en casa y vienen de eliminar a uno de los principales candidatos al título.