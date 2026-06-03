Se viene la primera tormenta tropical de la temporada y se espera que dure varios días en mar abierto

La primera formación ciclónica de la temporada en el océano Pacífico oriental avanza hacia una nueva etapa de desarrollo. La depresión tropical One-E continúa fortaleciéndose lejos de zonas habitadas y los pronósticos indican que durante las próximas horas alcanzará la categoría de tormenta tropical.

La primera tormenta tropical del Pacífico oriental podría formarse este miércoles

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la depresión tropical One-E mostraba durante la madrugada del miércoles una estructura cada vez mejor organizada, con una circulación bien definida y una concentración de tormentas eléctricas ubicada principalmente al oeste y noroeste de su centro.

Depresión Tropical En El Pacífico

El organismo informó que el sistema se encontraba cerca de la latitud 10,2 norte y longitud 127,4 oeste, aproximadamente a 1450 millas (2335 kilómetros) al suroeste del extremo sur de Baja California.

Según el boletín público emitido por el NHC, la depresión continúa fortaleciéndose de manera gradual y se espera que alcance la categoría de tormenta tropical más tarde durante el miércoles.

Los meteorólogos señalaron que las condiciones atmosféricas serán favorables durante los próximos días, lo que permitirá una intensificación adicional mientras el fenómeno permanezca sobre aguas cálidas del Pacífico oriental.

Pronóstico de la tormenta tropical para los próximos días en el océano Pacífico

La trayectoria prevista mantiene al sistema completamente sobre mar abierto. Los especialistas explicaron que el ciclón se desplaza actualmente hacia el noroeste a una velocidad cercana a seis millas por hora (9 km/h), aunque se espera una aceleración moderada con un movimiento entre noroeste y oeste-noroeste durante las próximas jornadas.

Según el reporte de la madrugada del miércoles del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema One-E mostraba una estructura bien definida con tormentas eléctricas concentradas al oeste y noroeste de su centro NHC

La proyección oficial difundida por el NHC indica que el fenómeno ganará intensidad durante aproximadamente 48 horas. El pronóstico establece la siguiente evolución de los vientos máximos sostenidos:

Miércoles por la tarde : 40 millas por hora (64 km/h).

: 40 millas por hora (64 km/h). Jueves por la madrugada : 50 millas por hora (80 km/h).

: 50 millas por hora (80 km/h). Jueves por la tarde : 60 millas por hora (97 km/h).

: 60 millas por hora (97 km/h). Viernes por la madrugada: 65 millas por hora (105 km/h).

De concretarse esa evolución, el sistema alcanzaría su máxima intensidad durante las primeras horas del viernes, cuando se ubicaría todavía lejos de cualquier territorio continental.

Los especialistas destacaron además que, tras las primeras 36 horas de pronóstico, los modelos meteorológicos comenzaron a coincidir en una trayectoria algo más orientada hacia el sur respecto de las estimaciones anteriores. Sin embargo, el desplazamiento continuaría desarrollándose íntegramente sobre el océano.

Cuántos días podría mantenerse activo el sistema en mar abierto

Los pronósticos indican que el fenómeno tendrá una vida relativamente prolongada sobre aguas abiertas. Desde su transición prevista a tormenta tropical durante este miércoles, el sistema podría mantenerse organizado durante al menos cinco días antes de degradarse nuevamente.

Los especialistas explicaron que el ciclón se desplaza actualmente hacia el noroeste a una velocidad de traslación cercana a las 6 millas por hora (9 km/h) NHC

Las estimaciones oficiales señalan que luego de alcanzar su pico de intensidad el viernes comenzará un debilitamiento gradual. Para el sábado se esperan vientos de alrededor de 50 millas por hora (80 km/h), mientras que hacia el domingo descenderían a 45 millas por hora (72 km/h).

El escenario proyectado por el NHC muestra una pérdida constante de fuerza durante el inicio de la próxima semana. Para el lunes, los vientos máximos sostenidos podrían disminuir hasta 35 millas por hora (55 km/h), una intensidad similar a la observada actualmente en la depresión tropical.