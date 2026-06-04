Rubio reitera apoyo al presidente boliviano y anuncia más ayuda de emergencia

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reafirmó este jueves el apoyo al presidente boliviano, Rodrigo Paz, en conversación telefónica, y le informó que aumentará la ayuda de emergencia y el "apoyo logístico" contra los bloqueos, según un comunicado oficial.

La conversación sirvió para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia de Bolivia y a la administración Paz mientras reconstruye el país tras 20 años de fracasadas políticas socialistas", indicó el comunicado.

"El Secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a las operaciones en Bolivia", añadió el texto.

Rodrigo Paz presentó el miércoles una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías que han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

Paz enfrenta desde hace más de un mes manifestaciones y bloqueos de rutas de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que pedían primero una salida a la peor crisis económica del país en 40 años, y ahora exigen su renuncia.

Estados Unidos ya había expresado junto a 13 países de la región hace dos semanas su "profunda preocupación" por las protestas.

Esos países, así como Bolivia, conforman el denominado Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y lucha contra el crimen organizado que el presidente Donald Trump presentó en marzo en una cumbre de presidentes en Florida.

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