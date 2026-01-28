Rubio se dice confiado en "un buen resultado para todos" en Groenlandia

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto

"Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Trump convulsionó a la OTAN al amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo estratégicamente ubicado y rico en minerales