El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia, después de que el

Rubio se dice confiado en "un buen resultado para todos" en Groenlandia
Alex Brandon - AP

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto

"Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Trump convulsionó a la OTAN al amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo estratégicamente ubicado y rico en minerales

