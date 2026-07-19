Rubio y el presidente libanés Aoun se reunieron en la Casa Blanca

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este domingo en Washington con el presidente libanés, Joseph Aoun, informó un funcionario del Departamento de Estado a la AFP.

Aoun, que llegó el sábado a la capital estadounidense, tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump el martes, según un comunicado de la presidencia libanesa.

Se trata de la primera reunión de un presidente libanés y un mandatario estadounidense desde el encuentro de Michel Sleiman con Barack Obama en 2009 y tiene lugar en momentos en que las autoridades libanesas negocian la retirada de Israel de las zonas del sur de Líbano que ocupa desde la última guerra con el grupo proiraní Hezbollah.

Además de la cumbre bilateral en la Casa Blanca, Aoun se reunirá con varios funcionarios estadounidenses para analizar la situación en su país y las discusiones en marcha con Israel, según informó la presidencia el sábado.

Líbano e Israel iniciaron en abril negociaciones sin precedentes en décadas, bajo los auspicios de EE.UU., con el objetivo de poner fin al estado de guerra entre ambos países.

El 26 de junio alcanzaron un acuerdo marco en Washington, que prevé el despliegue del ejército libanés en "zonas piloto" evacuadas por Israel, condicionado al desarme de Hezbollah.

Tras la sexta ronda de negociaciones en Roma, que concluyó el miércoles, ambos países alcanzaron un acuerdo sobre la estructura y las directrices de este proceso, según un funcionario estadounidense.

Hezbollah, que rechazó tanto las conversaciones directas como el acuerdo marco, celebró una manifestación en la ciudad costera de Tiro el sábado para reafirmar su postura.