Dónde escuchar la final de Argentina vs. España en vivo hoy: radios que transmiten el Mundial 2026 en EE.UU.

Argentina y España juegan la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 15.00 (hora del Este) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El partido cierra un torneo de 104 encuentros y define al campeón entre la selección que busca el bicampeonato y la que apunta a su segundo título mundial.

Hora y cómo escuchar la final de Argentina vs. España en EE.UU.

El encuentro comienza a las 15 hs ET (hora del Este) / 14 hs (hora Central) / 12 hs PT (hora del Pacífico). En cuanto al horario argentino, empieza a las 16 hs.

La transmisión radial en español corre por cuenta de Fútbol de Primera, que desde 2002 posee los derechos exclusivos de retransmisión del Mundial en el país y narra el partido a través de emisoras de TelevisaUnivision Radio en cuatro mercados:

Nueva York: Qué Buena 1280 AM

Chicago: Qué Buena 105.1 FM

Dallas: Qué Buena 94.1 FM

Houston: Amor 106.5 FM

Estas señales son radiales, sin streaming asociado. Quienes estén fuera de esas cuatro ciudades pueden seguir el audio en vivo por el canal oficial de Fútbol de Primera en YouTube. Para la narración en inglés por radio, la alternativa es SiriusXM.

Para quienes prefieren pantalla, la cobertura en español de la gran final está en Telemundo y Peacock, mientras que la señal en inglés corresponde a FOX, con opciones adicionales de streaming en FOX One y fuboTV.

Qué se juega cada selección en la final

La Albiceleste remontó 2-1 a Inglaterra en semifinales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi. Un triunfo le daría el bicampeonato, algo que no se logra desde Brasil en 1958 y 1962.

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!

La Roja, por su parte, venció 2-0 a Francia con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Un triunfo le daría su segundo título mundial, 16 años después de Sudáfrica 2010.

Historial entre Argentina y España

Ambas selecciones se enfrentaron 14 veces, con seis victorias para cada lado y dos empates. El último cruce fue en 2018, con una goleada de España por 6 a 1. Este año estaba prevista una Finalissima entre ambas selecciones, como campeonas de América y de Europa, pero el partido se canceló por la guerra en Medio Oriente. La final del domingo es, entonces, el primer choque oficial entre Argentina y España desde aquella definición pendiente.

Tras el partido, la FIFA realizará la ceremonia de entrega del trofeo en el propio Estadio Nueva York Nueva Jersey, con la que se cierra el Mundial 2026, que comenzó el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.