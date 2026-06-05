Ryan O’Hearn conduce a Piratas a victoria de 5-1 sobre Astros con 3 impulsadas

HOUSTON (AP) — Ryan O’Hearn conectó un jonrón e impulsó tres carreras para conducir el jueves a los Piratas de Pittsburgh hacia un triunfo de 5-1 sobre los Astros de Houston.

O’Hearn pegó un sencillo impulsor en la primera entrada y su cuadrangular de dos carreras en la sexta puso la pizarra 4-0.

Jared Jones (1-0) toleró cuatro hits y otorgó dos bases por bolas en cinco entradas sin permitir carreras. Carmen Mlodzinski aceptó cuatro hits y una carrera el resto del camino para conseguir su primer salvamento.

Fue su primera aparición desde que lo colocaron un día en la lista de restringidos, después de que el gerente general Ben Cherington les dijo a los reporteros que no estaba listo para lanzar el domingo tras mudarse al bullpen.

Isaac Paredes conectó un jonrón solitario en la sexta entrada por los Astros para convertirse en el cuarto mexicano en la historia de las Grandes Ligas en llegar a 100 vuelacercas en su carrera. Pero no fue ni de cerca suficiente para evitar que Houston sufriera su tercera derrota en cuatro juegos.

La racha de los Pirates, de cuatro juegos consecutivos en los que anotaron al menos nueve carreras, llegó a su fin. Pero aun así generaron suficiente ofensiva para recuperarse y quedarse con la serie, después de que un desplome en los innings finales les costó el juego del miércoles.

El abridor de Houston, Kai-Wei Teng (3-4), permitió siete hits y cinco carreras —ambas cifras máximas de la temporada— en cinco entradas y un tercio.

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