Rybakina amplía el dominio sobre Frech y pasa a octavos en Cincinnati

La kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, clasificó este lunes a los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati al vencer a la polaca Magdalena Frech por 6-4 y 7-6 (7/2).

Finalista en Toronto la semana pasada, donde cayó ante la polaca Iga Swiatek, Rybakina se impuso en dos horas exactas de juego a una rival que ocupa el puesto 41 del escalafón y a la que ha vencido las cuatro veces que se han enfrentado.

La partida estuvo interrumpida en dos ocasiones por lluvia, un problema que ha alterado varias veces el programa del antepenúltimo WTA 1000 de 2026.

Primero fue suspendida durante una hora cuando la kazaja iba 5-4 arriba en el primer set; luego, por casi 50 minutos, con la segunda manga 4-3 a favor de la triunfadora.

Frech, quien apenas ha derrotado a dos Top-10 en su carrera, retornó conectada del segundo parón, pero falló en su intento de forzar un tercer set gracias a los 15 puntos de quiebre salvados en esa manga por su oponente.

De esta manera, la número dos mundial mantuvo viva la lucha por destronar a Aryna Sabalenka de la cima del tenis, una posición que la bielorrusa custodia desde octubre de 2024.

Para conseguirlo en Cincinnati, parada previa al US Open, último Grand Slam del año, Rybakina necesita ganar la corona por primera vez y que su adversaria no supere los cuartos de final.

Rybakina, cuyo mejor resultado en este certamen fue la semifinal del año pasado, batallará por el pase a la ronda de las ocho mejores ante la vencedora entre la rusa Diana Shnaider y la polaca Maja Chwalinska.