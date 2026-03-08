Sabalenka arrolla a Cristian y se mete en octavos de final en Indian Wells

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, derrotó fácilmente este domingo a la rumana Jaqueline Cristian (n.° 35) por 6-4 y 6-1 para alcanzar la cuarta ronda del torneo WTA 1000 en Indian Wells el domingo.

La estrella bielorrusa conectó 23 golpes ganadores en una impresionante exhibición contra su oponente y se mostró satisfecha con su actuación contundente.

"Sabía que no se rendiría fácilmente", dijo. "Por eso estaba súper concentrada, especialmente en mi servicio. No quería darle muchas oportunidades, así que estoy súper contenta con el servicio, con el juego y, por supuesto, con la victoria", dijo la bielorrusa.

Sabalenka, de 27 años y quien aspira a su primer título en el desierto de California, se enfrentará a la japonesa Naomi Osaka (n.° 16) o a la colombiana Camila Osorio (n.° 61) en la siguiente ronda el martes.