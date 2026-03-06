Sabalenka inicia con triunfo su nuevo asalto a Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrancó este viernes con triunfo una nueva andadura en Indian Wells (Estados Unidos), uno de los torneos que más se le resisten, donde el alemán Alexander Zverev también avanzó sin sobresaltos.

En otra tarde ventosa en el desierto californiano, Sabalenka dio cuenta de la japonesa Himeno Sakatsume por 6-4 y 6-2 en un duelo de segunda ronda.

La número uno mundial se mostró incómoda en pista especialmente en el primer set frente a Sakatsume (136º de la WTA), proveniente de la fase de clasificación.

En la primera manga, Sabalenka sólo pudo romper el servicio de la jugadora asiática en el juego inicial pero en la segunda encontró el camino más despejado para zanjar el triunfo en 70 minutos y disfrutar de este momento feliz también fuera de la pista.

Su prometido, el empresario brasileño Georgios Frangulis, celebró la victoria en la tribuna vistiendo una camiseta de la superestrella NBA Giannis Antetokounmpo.

En la entrevista a pie de pista, Sabalenka presumió del anillo de compromiso con el que Frangulis le pidió matrimonio a inicio de semana.

"¿como podía decir que no a este anillo?", bromeó la bielorrusa. "georgios sabía que iba a decir sí, sin importar el tamaño del anillo".

Además de su próximo matrimonio, Sabalenka quiere festejar también la consecución de uno de los trofeos que se le resisten en pista rápida.

La número uno dejó escapar el título el año pasado frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió otra final ante la kazaja Elena Rybakina.

Su siguiente rival será la rumana Jaqueline Cristian o la australiana Maya Joint.

Osorio ante Jovic

Tras Sabalenka era el turno de la estadounidense Coco Gauff, ávida de llegar a su primera final, que debutaba ante la uzbeka Kamilla Rakhimova.

La colombiana Camila Osorio, de su lado, se medirá con la promesa estadounidense Iva Jovic.

En otros partidos tempranos, la adolescente canadiense Victoria Mboko, que disputa su primer torneo desde que irrumpió en el top 10, venció a la australiana Kimberly Birrell por 6-4, 7-6 (7/5).

Por su parte, la británica Emma Raducanu, vigesimoquinta cabeza de serie, venció a la rusa Anastasia Zakarova, proveniente de la qualy, por 6-1 y 6-3.

La checa Linda Nosková (N.14), de su lado, apeó a la española Jessica Bouzas con un doble 6-3.

Zverev abre el camino

En la categoría masculina, Alexander Zverev, número cuatro mundial, fue el primer gran candidato en entrar en liza.

El alemán avanzó sin sobresaltos al vencer por 6-3 y 6-4 al italiano Matteo Berrettini.

Sascha no afrontó ninguna bola de quiebre y rompió el servicio de Berrettini una vez en cada set para sellar el triunfo en sólo 71 minutos de juego.

Es un comienzo alentador para el alemán, que el año pasado cayó en su debut en este torneo, donde nunca ha pasado de los cuartos de final.

"estoy contento con el partido. creo que es un rival difícil, especialmente para mí porque me ganó las dos últimas veces. estoy muy contento con esta victoria tan clara", declaró Zverev ante la prensa.

Dos argentinos, Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry, también saltarán a escena ante el estadounidense Brandon Nakashima y el canadiense Denis Shapovalov.

El italiano Jannik Sinner, segundo de la ATP, abría la sesión nocturna frente al checo Dalibor Svrcina en su regreso a Indian Wells tras un año de ausencia.

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, los otros favoritos, debutarán el sábado frente al búlgaro Grigor Dimitrov y el polaco Kamil Majchrzak, respectivamente.