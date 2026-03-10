Sabalenka se deshace fácilmente de Osaka y avanza a cuartos en Indian Wells

En la ruta hacia su primer título del WTA 1000 de Indian Wells, la bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo fácilmente este martes en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka, que nunca pudo ganar este torneo que se disputa en el desierto de California, derrotó a Osaka por 6-2 y 6-4 en una hora y 20 minutos de juego.

La número uno del mundo aprovechó la potencia de su servicio, con el que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres de las nueve ocasiones en que sacó la japonesa.

En cuartos de final, el jueves, la bielorrusa jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada.