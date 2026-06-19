Saibari está centrado en el Mundial y no en el Bayern, dice DT de Marruecos

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, insistió este jueves en que el astro Ismael Saibari está totalmente centrado en el Mundial 2026, pese a los rumores que apuntan a que está cerca de cerrar un traspaso millonario al Bayern Munich

Saibari, de 25 años, marcó el gol de Marruecos en su empate 1-1 en el partido inaugural del Grupo C contra Brasil el sábado

Nacido en España y criado en Bélgica, viene de una temporada en la que marcó 19 goles en todas las competiciones con el PSV Eindhoven, con el que ganó el título de la liga de Países Bajos

Varias fuentes han informado que el campeón alemán ha llegado a un acuerdo para ficharlo, a la espera de que supere el reconocimiento médico

"Por supuesto, no somos nosotros quienes decidimos el momento, pero aún no es oficial", declaró Ouahbi a los periodistas el jueves, antes del segundo partido de su equipo en el Grupo C, el viernes contra Escocia en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts

"Quedamos muy orgullosos cuando los jugadores marroquíes pueden jugar en grandes clubes como el Bayern Munich", agregó. "El jugador se lo toma con mucha calma y no creo que el Bayern haya sido muy insistente en sus comunicaciones. Él está concentrado en jugar con Marruecos"

Ouahbi nació en Bélgica y mantiene una buena relación con el entrenador del gigante bávaro, el belga Vincent Kompany

"Tengo la suerte de conocer muy bien a Vincent Kompany. Creo que entiende que la prioridad ahora mismo es Marruecos, pero estaremos muy orgullosos cuando se cierre el fichaje y queremos que los mejores jugadores marroquíes estén en los mejores clubes", sostuvo

Saibari suele jugar como centrocampista ofensivo, pero comenzó la reciente Copa Africana de Naciones jugando por la banda izquierda y ha sido alineado en el centro del ataque

"Es rápido, es potente y demostró contra Brasil que sabe definir", dijo el seleccionador de Escocia, Steve Clarke