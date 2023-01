Sale a la luz un polémico video de Shakira y la madre de Gerard Piqué: “Nada justifica el maltrato”

escuchar

La separación de Shakira y Gerard Piqué todavía es un tema de conversación, sobre todo por la canción que estrenó la colombiana junto a Bizarrap, en la que menciona a su suegra. En esta ocasión es esta última, Montserrat Bernabeu, quien causó controversia en las redes sociales por un nuevo video en el que aparentemente manda a callar a la barranquillera. La grabación recorrió las redes sociales de inmediato y causó la indignación de miles de usuarios.

Luego de que la “Session #53″ se volviera el tema más escuchado a nivel mundial, una de las frases que más causó furor fue en la que se habla sobre la madre del exfutbolista: “Me dejaste de vecina a la suegra”. Debido a eso mucho se ha especulado sobre la relación que tenía Shakira con ella. Si bien en algún momento se creyó que se llevaban bien hoy los fanáticos especulan todo lo contrario, especialmente por las imágenes que se viralizaron en los últimos días.

Este clip no es reciente, ya que pertenece a un evento al que acudieron la intérprete de “Monotonía” y el exdefensa del FC Barcelona cuando todavía eran pareja. No obstante, es justo eso lo que llamó la atención de muchos seguidores que sostienen que la cantante “tuvo que soportar malos tratos de la familia de su exmarido”.

El video que trascendió en TikTok, que tiene como protagonista a Shakira y la madre de Piqué

Aunque no se tiene un contexto específico de la situación, en las imágenes se observa cómo Montserrat le toca la cara, la mira fervientemente y después le hace una señal con las manos para que se calle.

La grabación dura tan solo unos segundos, pero fue el tiempo suficiente para que la gente especulara acerca de todo lo que las dos mujeres hablaban en esa íntima conversación. El video da cuenta de que Shakira estaba de espaldas a las cámaras, mientras que Bernabeu se posicionó frente a ella para hacerle algunos comentarios. No se conoce el contenido del diálogo, pero parece que la señora estaba molesta por algún motivo.

Otro de los aspectos que más molestó a los fans, es que Piqué se encontraba al lado de ellas y “no hizo nada para calmar la situación”, según su perspectiva: “Y Piqué se hacía el que no veía. Qué bien que se alejó de ellos”; “Qué bueno que ya no está con esa familia, nada justifica el mal trato”; “La cara no se toca. Pero ni de mi familia dejaría pasar eso”, señalaron en algunos comentarios.

La coincidencia del video de la mamá de Piqué

Más allá de criticar el actuar de la madre del dueño de Kosmos, los usuarios también sacaron a la luz una coincidencia evidente en el video. Al parecer, la ropa que Shakira y Piqué llevaban esa noche se asemeja a la que ambos lucían en una ceremonia de premiación en la que se les vio distanciados como pareja.

La opinión de los usuarios por el video de la mamá de Piqué y Shakira

En ese evento lo que más destacó fue cómo la cantante de “Te felicito” intentó abrazarlo, pero él decidió ignorarla y voltearse a un lado. Si bien tampoco se tiene contexto de esta situación ni se sabe si en realidad lo hizo por despreciarla, los fans ya relacionaron ambos hechos. Consideraron que la molestia que tenía Piqué con la colombiana, pudo haber influido para que su madre la reprendiera.

Los fans investigaron qué es lo que supuestamente ocurrió el día en que la mamá de Piqué "mandó a callar" a Shakira

