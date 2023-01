Aseguran que Piqué quiere denunciar a Shakira y que la cantante puso una bruja en su balcón ¿para sus exsuegros?

escuchar

Con más de 100 millones de reproducciones, Shakira y Bizarrap lograron posicionar su nuevo tema como uno de los más exitosos. Sin embargo, sus récords no fueron lo único que llamó la atención. La colombiana causó furor en las redes sociales por las múltiples referencias de su canción que aludían a Gerard Piqué y a la nueva pareja del exfutbolista, Clara Chía Martí. Ahora, haber sido tan directa en su composición podría costarle una demanda, en un contexto en el que, según la prensa española, la artista lanzó una provocación hacia sus suegros.

La “BZRP Music Session #53″ estuvo repleta de frases dedicadas al exdefensor del FC Barcelona, o al menos así lo interpretaron sus fans. Con versos como “perdón que te sal-pique” y “claramente no es como suena”, Shakira usó la música como “catarsis” tras el fin de su relación. No obstante, la letra de la canción no habría sido del total agrado del culé, según el medio español Sport.

El portal aseguró que el papá de Milan y Sasha tenía intenciones de demandar a su expareja por haberlo mencionado en su sesión con Bizarrap. Sin embargo, su equipo legal le habría recomendado no hacerlo porque el resultado no lo favorecería.

El nuevo hit de Shakira y BZRP alcanzó millones de reproducciones en solo unas horas

Al parecer, la molestia de Gerard no se debió exclusivamente al tema. En las redes sociales, comenzaron a circular videos que apuntaban a que la famosa habría enviado más indirectas a la familia de su ex. Por el momento, todavía vive en la mansión que compartía junto al papá de sus hijos en Barcelona, situada cerca de la propiedad de sus exsuegros. De acuerdo con los reportes de diversos medios españoles, como El Mundo, parte de su venganza habría sido colocar una bruja mirando hacia la casa de los papás del deportista. Esta actitud respondería a la frase que usó en su canción: “Me dejaste de vecina a la suegra”.

La bruja que Shakira habría puesto en su mansión como parte de otra indirecta Twitter

¿Por qué Piqué no ganaría una demanda contra Shakira?

La agencia Europa Press consultó a un equipo de abogados para saber si el español tendría alternativas de triunfar legalmente en una batalla contra la intérprete de “Te felicito”. Al parecer, debido a que nunca se mencionó su nombre en la canción, sería muy complicado. Si bien la letra apunta a Piqué y Clara Chía, Shakira nunca los nombró directamente. Además, tampoco se reveló información íntima sobre la relación que mantuvo con el exfutbolista.

Los especialistas plantearon que esta situación se basa en “la última reforma del Código Penal, que tuvo lugar por la Ley Orgánica 1/2015″. Se dicta que “las injurias leves se han despenalizado, salvo las que tienen lugar en el ámbito familiar o las injurias leves a la autoridad”. Es decir, para que la canción sea considerada como difamatoria tendría que demostrarse que las acusaciones “son gravemente ofensivas, al tener en cuenta las circunstancias concurrentes y el contexto en el que se producen”, señaló la agencia española.

Asimismo, los expertos en leyes añadieron que la cantante de “Monotonía” podría ser respaldada por la consigna del derecho a la libertad de expresión. Eso significa que, si su sencillo solo tenía la intención de desahogarse o hacer una crítica, “es muy probable que el juzgado no aprecie los indicios de delito”.

Gerard Piqué se mofó de la canción de Shakira al utilizar un reloj Casio y un vehículo Twingo Captura

La canción de Shakira con Bizarrap y su posible daño al acuerdo de custodia con Piqué

Los mismos abogados consideraron que el culé no podría utilizar la canción a su favor para modificar el acuerdo que hizo con Shakira. Hace unas semanas, la barranquillera y su expareja determinaron que ella se quedaría a cargo de sus dos hijos y que se mudaría con ellos a Miami. “La canción no es motivo para que se produzca una modificación del acuerdo de custodia al que llegaron el pasado noviembre. En este caso, no han cambiado las circunstancias, ni tampoco sus hijos Milan y Sasha están en una situación de peligro o necesidad de protección”, sumaron los letrados.

LA NACION