San Francisco sufre apagón que afecta a 130.000 residentes

Un gran apagón eléctrico golpeó la noche del sábado la ciudad estadounidense de San Francisco y dejó a 130.000 residentes sin suministro, informó la principal compañía eléctrica local.

Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de la costa oeste, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y muchos semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.

"Estamos trabajando con los servicios de emergencia y las autoridades municipales en un apagón en San Francisco que afecta aproximadamente a 130.000 clientes", dijo Pacific Gas & Electric Company en un comunicado en X.

Una portavoz de la empresa dijo posteriormente en un video en redes sociales que había equipos trabajando en resolver el problema.

"Esperamos tener restablecimientos posteriormente en la noche", indicó.

El alcalde de la ciudad pidió a los residentes quedarse en casa y evitar ir a las carreteras en la medida de lo posible.

Añadió que algunos semáforos no estaban funcionando, por lo que las autoridades enviaron policías e inspectores de tránsito a ayudar a controlar las intersecciones.

"Viene la lluvia y es de noche. Si usted no necesita salir, quédese en casa y los mantendré informados", publicó en X el alcalde Daniel Lurie desde el centro local de operaciones de emergencia.

Un incendio en una subestación causó el apagón, agregó Lurie, aunque no pudo decir cuándo se restablecerá el servicio eléctrico.