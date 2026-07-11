Scaloni niega que el arbitraje favorezca a la Argentina en el Mundial

El seleccionador Lionel Scaloni rechazó este viernes los reclamos de que Argentina ha sido favorecida por los arbitrajes durante el Mundial 2026 y afirmó que sus jugadores usan este tipo de críticas para "rebelarse".

El técnico dijo en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final del sábado en Kansas City: "Con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR, nos lo han dejado clarísimo".

"Antes de empezar el Mundial nos mostraron todas las imágenes y nos dijeron cómo iba a ser y se ha cumplido a rajatabla", afirmó.

Egipto, último rival de Argentina, denunció dos días atrás "errores de arbitraje flagrantes" en el duelo de octavos de final, en el que la albiceleste remontó dos goles en contra en el tramo final para ganar 3-2.

En concreto, Egipto reclamó la no señalización de un penal y la anulación de un gol de Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad, cuando dominaban por 1-0, después de que el VAR advirtiera al árbitro francés François Letexier de una falta de Marawan Attia a Lisandro Martínez al inicio de la jugada.

"A Lisandro le pisaron el pie. Poco, mucho o apenitas, es falta", dijo Scaloni sobre esas quejas. "No hubo cambio de posesión y se anula el gol. No hay otra lectura".

"Luego en las redes sociales hoy se magnifica todo y ahí empieza el debate", consideró. "Pero no hay ningún favoritismo, al contrario. Es muy difícil hoy favorecer a alguien".

Para Scaloni, la idea de que Argentina se ve favorecida se remonta a muchas décadas atrás y también se debe a que hay "más gente" que no quiere que gane Argentina a lo que ocurre con otras selecciones.

"No viene ahora. Había críticas desde que tengo uso de razón. Porque Argentina es una de las que siempre anima el torneo", señaló. "Y de alguna manera se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane".

"Eso es normal, al igual que habrá gente que no quiera que gane otra selección, lo que pasa es con nosotros a lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última", desarrolló.

"Y eso lo tenemos en cuenta, a los jugadores les llega y lo utilizamos como una especie de rebelión, que se rebelen para jugar aún mejor".