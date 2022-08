Se hizo pasar por Jennifer Lopez en Beverly Hills y todos se lo creyeron: “Igualita”

Para quienes creen que ya lo vieron todo en las redes sociales, una mujer haciéndose pasar por Jennifer Lopez en las calles de Beverly Hills demuestra lo contrario. Se trata de la divertida anécdota de Connie Peña, una influencer estadounidense que fraguó la estrategia perfecta junto a sus amigos para fingir que era JLo y lo logró. Llevaba guardaespaldas y hasta unos paparazzis detrás de ella, acciones que hicieron que los fanáticos le creyeran por completo.

Todo fue captado a través de la cuenta del fotógrafo @henryjimenezkerbox en TikTok. Allí, se observa el momento en que la supuesta Jennifer camina por las calles de este condado de Los Ángeles, mientras que decenas de personas le piden fotografías y la persiguen por todo su camino. Y es que en realidad la mujer sí se lookeó muy parecida a la artista, además de que portó un estilo y un outfit muy al estilo de la diva del Bronx.

Connie usó un pantalón de cuero negro, una blusa holgada hasta la cintura que remarcó su figura, así como unas zapatillas de tacón que dejaron al descubierto sus pies. Lo que más le hizo parecerse a la intérprete de “On the floor” fue el peinado con el que complementó su look: una cola de caballo alta con algunos cabellos sueltos en la frente. Además, llevaba unos lentes de sol en color café, un tono que la cantante siempre luce.

Una influencer se puso en los zapatos de Jennifer Lopez por un día

Además del gran parecido físico que tenía la doble, también se mostró acompañada de un supuesto guardaespaldas y algunos fotógrafos que la seguían. De igual manera, copió las actitudes de la diva, como caminar mientras hablaba por teléfono y su personal de seguridad apartaba a todos los fans que querían acercarse para capturar el recuerdo de haberse encontrado con ella.

Pero no solo los transeúntes se creyeron toda la mentira, sino que los propios tiktokeros cayeron en la trampa a pesar de que el tiktoker que publicó el video especificó que se trataba de una broma. La mayoría pensó que era la JLo original, pero después en los comentarios deliberaron qué fue lo que los hizo sospechar de que no era real y sacaron algunas conclusiones:

1. El guardia

Algunos usuarios dijeron que se habían creído la imitación por completo, pero se dieron cuenta de la mentira cuando analizaron que Lopez no llevaría solo un guardia. “La vi igualita, lo que no entendía por qué solo andaba un guardaespaldas, algo no cuadraba”, “Claro, JLo va a andar solo con un guardaespaldas seguramente”, dijeron.

2. Su actitud

Algunos usuarios de la red social consideraron que la doble de la cantante tenía una respuesta distinta ante los fans y condenaron a la verdadera. “Ya se me hacía raro que JLo fuera tan atenta con los fans”, “Pensé que era ella, luego vi que era muy amable con la gente y dije ‘algo raro hay ahí'”, “Jennifer no es así de amigable”, “La verdadera JLo ni se para a saludar”.

Así lucía Connie Peña en los zapatos de Jennifer Lopez por un día @henryjimenezkerbox/TikTok

A pesar de los comentarios y la descripción del clip, hubo algunos tiktokeros que nunca supieron que se trataba de una escena actuada. “Qué bella es”, “Siempre me ha encantado como viste, tiene buen gusto”, “Pensé que en verdad era mi JLo”, fue lo que escribió la gente que la elogió al pensar que era la original.