Compartió su desagradable hallazgo en una famosa cafetería de Cancún y se volvió viral

Una usuaria de TikTok dejó en evidencia que un simple break cafetero también puede ser sinónimo de una muy mala experiencia.

La joven acudió a un local de Starbucks, en Cancún, una de las ciudades más conocidas y visitadas de México, sin pensar que saldría con los pelos de punta. Compartió la terrible anécdota en las redes y el video se hizo viral de inmediato, superando incluso las 5 millones de reproducciones.

Es probable que la mujer no haya imaginado nunca que el clima caluroso podría traer ciertas consecuencias indeseadas, como la llegada de visitantes típicos de estas temperaturas: las cucarachas, insectos que generan rechazo y temor en una amplia mayoría de gente.

Una tiktoker se encontró con una cucaracha en Starbucks y se volvió viral

Mientras esperaba su pedido, la joven vio que una cucaracha rondaba el espacio del barista y decidió registrarlo con su celular, captando el momento justo en que la cucaracha subía por uno de los artefactos de la máquina de café.

Sumamente grande, el insecto fue de inmediato capturado por uno de los empleados del lugar, que lo tomó con una servilleta y la quitó del lugar con una aparente y extraña normalidad.

De inmediato, lo compartió en su cuenta @karlamoralesj, donde recibió todo tipo de comentarios de los más de cinco millones de personas que vieron el clip. Dominaron, claro, las reacciones de asco -”Me muero”, la más repetida- pero también las de sorpresa y alguna que otra de incredulidad.

“La tranquilidad con que la agarra solo significa que no es la primera vez”, “No me impresiona que haya cucarachas, me impresiona cómo la agarra con la mano y una servilleta”, “Ya sabemos que en todas partes hay, pero me gusta pensar que no”, “Ahora su café de $90 incluye extra proteína”, le dijeron.

Los tiktokers querían que tanto la grabación como las acusaciones llegaran a instancias de las autoridades encargadas de regular las situaciones de sanidad en México, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). No obstante hasta el momento no se registró ningún comentario o posicionamiento al respecto.

Un simple café terminó en una anécdota viral LA NACION

Entre las reacciones también hubo varios que tomaron esa “visita” con mucha naturalidad, ya que consideraron que Cancún era un lugar húmedo y de clima muy caluroso, lo que hacía común el avistamiento de cucarachas. “Si supieran que en el 99.99% de restaurantes hay”, “¿Acaso no saben que Starbucks vende experiencias? Bueno esta es una de ellas, esto solo es para gente de clase”, comentó otro, con cierta dosis de ironía.

Algunas usuarias, que se identificaron como exempleadas del establecimiento, aseguraron que la situación sería un error: “Yo trabajé en Starbucks y son muy constantes las fumigaciones, quizá ya es un problema muy grande del shopping donde se ubique el local”, “Algo que sí me consta es que Starbucks es muy exigente en sanidad, yo trabajé ahí y seguramente es tema de la gerencia o del sitio donde se encuentran”, comentaron.